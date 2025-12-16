Открывается набор на онлайн-программу «ПредприниМама»

Минэкономразвития России и Авито запускают новый сезон образовательной онлайн-программы для мам, которые хотят начать или развить собственное дело

Минэкономразвития России при поддержке Авито запускает новый сезон образовательной онлайн-программы «ПредприниМАМА» (18+). Проект создан для мам, которые хотят начать или развить собственное дело. Участницы получат системные знания по основам предпринимательства и практические навыки для запуска бизнеса.

Обучение дистанционное — это позволит совмещать его с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам будет сохраняться до конца февраля 2026 года. Все выпускницы, успешно завершившие обучение, получат сертификат.

Принять участие в обучении могут женщины с несовершеннолетними детьми, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Обучение бесплатное. Подать заявку можно из всех регионов страны на официальном сайте проекта до 12 января 2026 года.

«Онлайн-трек «ПредприниМАМА» стал точкой роста для женщин, которые задумываются о собственном деле. Более пяти тысяч заявок и около тысячи успешно завершивших обучение в прошлом году — важные показатели, но для нас гораздо ценнее увидеть, как участницы превращают идею в первые осознанные шаги к собственному бизнесу. Сегодня «ПредприниМАМА» фактически выполняет роль предакселератора программы «Мама-предприниматель»: здесь женщины получают опору в виде базовых знаний и одновременно доступ к современным практикам, которые помогают уверенно двигаться вперед. Это пространство, где предпринимательские замыслы обретают форму и перспективу», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.



Образовательная программа построена по принципу «от идеи к первому заказу». В основной блок входят ключевые темы для старта: развитие предпринимательских навыков, генерация и проверка бизнес-идеи, построение бизнес-модели, основы маркетинга и продаж, финансовое планирование. После прохождения базового курса участницы смогут углубить знания в наиболее востребованных направлениях.

Организатор программы — Минэкономразвития России. Оператор — «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке федеральной программы «Мама-предприниматель». Генеральным партнером проекта в этом году выступает Авито.

«Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта. Чтобы обучение было полезным, мы встретимся офлайн в нескольких регионах России. Считаем, что такая поддержка особенно актуальна, ведь, согласно нашему совместному исследованию с «Опорой России», почти каждая пятая предпринимательница выходит на оборот в миллион рублей уже через 1–2 года после старта, а 10% достигают этого результата в первый же год. При этом чаще всего женщины строят бизнес в сфере услуг и торговле», — объясняет управляющий директор Авито Влад Федулов.

