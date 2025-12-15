В России продлили разрешение на ввоз лекарств в иностранной упаковке

Закон будет действовать до 31 декабря 2027 года

Владимир Путин подписал закон о продлении специального разрешения на ввоз и продажу лекарственных препаратов в иностранных упаковках. Мера будет действовать до 31 декабря 2027 года. Ранее подобное разрешение действовало до конца 2025 года.

Разрешение распространяется на случаи возникновения дефицита лекарственных препаратов или риска его появления из-за санкционных ограничений. При этом все ввозимые лекарства должны соответствовать требованиям, предъявляемым при их регистрации. Важным условием является наличие на упаковке специальной наклейки с информацией на русском языке. Это требование остается неизменным и направлено на обеспечение прав потребителей на получение полной информации о лекарственных средствах.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. Ранее Путин подписал законопроект о штрафах за несообщение военкомату о переезде и о добровольном соцстраховании самозанятых.



Наталья Жирнова