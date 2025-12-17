Новости бизнеса

В 2026 году от Казани до Нижнего Новгорода запустят «суперэлектричку»

16:38, 17.12.2025

В 2026 году в Татарстане начнут ремонтировать пригородные перроны и платформы

Фото: Руслан Ишмухаметов

Новую, суперкомфортабельную электричку планируют запустить в 2026 году от Казани до Нижнего Новгорода — с детскими зонами, буфетами в каждом вагоне и баром. Об этом сообщил сегодня на предновогодней пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Также, по его словам, планируется закупка вагонов для других направлений.

По словам Фарита Ханифова, планируется закупка вагонов для электричек. Егор Данилов / realnoevremya.ru

Отметив, что сейчас пригородный железнодорожный транспорт «имеет большой запас для роста», министр уточнил, что наиболее проблемным на сегодня является Арское направление, где явно не хватает электропоездов.

Кроме того, Фарит Ханифов рассказал о планах по развитию пригородной железнодорожной инфраструктуры — в 2026 году в республике начнут ремонтировать и делать комфортными посадочные перроны.

Инна Серова

БизнесТранспортОбществоИнфраструктураВласть Татарстан Город КазаньМинистерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаХанифов Фарит Мударисович

