В 2026 году от Казани до Нижнего Новгорода запустят «суперэлектричку»
В 2026 году в Татарстане начнут ремонтировать пригородные перроны и платформы
Новую, суперкомфортабельную электричку планируют запустить в 2026 году от Казани до Нижнего Новгорода — с детскими зонами, буфетами в каждом вагоне и баром. Об этом сообщил сегодня на предновогодней пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Также, по его словам, планируется закупка вагонов для других направлений.
Отметив, что сейчас пригородный железнодорожный транспорт «имеет большой запас для роста», министр уточнил, что наиболее проблемным на сегодня является Арское направление, где явно не хватает электропоездов.
Кроме того, Фарит Ханифов рассказал о планах по развитию пригородной железнодорожной инфраструктуры — в 2026 году в республике начнут ремонтировать и делать комфортными посадочные перроны.
