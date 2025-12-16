«Атомфлот» отсудил у нидерландской компании Damen более €13 млн

Российская компания добивалась возврата авансовых платежей по пяти контрактам на строительство буксиров

Фото: Реальное время

Арбитражный суд Мурманской области встал на сторону ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») в споре с нидерландской компанией Damen Shipyards Gorinchem B.V. Как сообщает «Интерфакс», «Атомфлот» добивался возврата авансовых платежей по пяти контрактам на строительство буксиров.

Сумма требований — €13,41 млн (1,25 млрд рублей на дату подачи иска, 25 июля).

Ответчик просил прекратить дело и передать его в суд Нидерландов, где зарегистрирована компания, но российский суд отклонил ходатайство и рассмотрел иск по существу. Кроме основной суммы, с Damen взыщут 6,7 млн рублей судебных расходов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Известно, что ранее с этой же компанией судился Росморпорт. Арбитражный суд Москвы несколько раз удовлетворял его иски о возмещении убытков из‑за курсовой разницы: в 2022 году — на 323,09 млн рублей, в 2023 году — на 93,38 млн рублей, в 2024 году — на 598,63 млн рублей.

Damen Shipyards Gorinchem B.V. владеет несколькими судостроительными и судоремонтными верфями.

Наталья Жирнова