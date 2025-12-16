Соревнования в Казани перенесли из-за недобросовестности поставщика

Предприниматель долго не предоставлял на согласование макеты наград

Фото: Артем Дергунов

Комитет физкультуры и спорта Казани перенес соревнования из-за того, что бизнесмен из Москвы не обеспечил надлежащее исполнение контракта на поставку наградной атрибутики для спортивных состязаний. Ранее предприниматель стал победителем закупки комитета, однако потом сначала долго не предоставлял на согласование макеты наград, а затем заявил, что в срок, указанный в контракте, продукцию вовсе не предоставит, сообщила пресс-служба УФАС по РТ.

«Ситуация не изменилась и после того, как заказчик, принимая во внимание важность своевременной поставки наград, пошел на уступки и предоставил поставщику дополнительное время. В связи с тем, что предприниматель не предоставил никаких доказательств объективной невозможности выполнить заказ, Комитет физкультуры и спорта Казани расторг договор с ним в одностороннем порядке. Сведения о недобросовестности поставщика заказчик направил в Татарстанское УФАС для рассмотрения вопроса о включении бизнесмена из Москвы в РНП», — говорится в сообщении.

В антимонопольной службе отметили, что действия поставщика являются недобросовестными и наносят ущерб как интересам заказчика, так и эффективному использованию бюджетных средств.

Никита Егоров