Владимир Путин подписал закон о добровольном соцстраховании самозанятых

За взнос около 1 300 рублей в месяц можно будет получать пособие до 35 тысяч рублей, а за 1 900 рублей — до 50 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Самозанятым разрешат добровольно платить взносы на случай болезни и родов. Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте, который начнется с 2026 года и продлится три года.

За взнос около 1 300 рублей в месяц можно будет получать пособие до 35 тысяч рублей, а за 1 900 рублей — до 50 тысяч рублей. Право на выплату появится спустя полгода регулярных платежей. Заплатить сразу за весь год тоже можно. Известно, что подключиться к программе можно будет через приложение «Мой налог» до конца сентября 2027 года. Напомним, ранее самозанятые платили только специальный налог от дохода.

Напомним, что минимальная дневная выплата по больничному в России в 2026 году составит от 873 рублей.

Наталья Жирнова