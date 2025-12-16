Назван топ-5 автомобилей для параллельного ввоза в Россию

В 2026 году альтернативный импорт должен сильно сократиться

Фото: Динар Фатыхов

Самой популярной моделью альтернативного импорта в России за последние четыре года стал кроссовер Geely Monjaro. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По данным автоэксперта, в обход дистрибьютора в страну ввезли почти 41 тыс. автомобилей данной модели.

На втором месте Lixiang L7 (19,6 тыс. ед.). Далее идут две модели Toyota: Camry (19,3 тыс. ед.) и RAV4 (18,8 тыс. ед.). Завершает топ-5 Lixiang L9 (14,4 тыс. ед.).

— За неполные 4 года (01’2022—11’2025) в Россию ввезли 586 тыс. новых легковых автомобилей по разным схемам альтернативного импорта. Больше всего пришлось на 2023 год, когда без ОТТС завезли 225,5 тыс. новых автомобилей. В прошлом году объем альтернативного импорта составил 181 тысячу штук, а за 11 месяцев этого года завезли еще почти 144 тыс. штук, — написал Целиков в посте.

Он также считает, что из-за изменений в схеме уплаты утильсбора в 2026 году альтернативный импорт должен сильно сократиться. Также его структура заметно изменится в пользу менее мощных автомобилей. Однако параллельный импорт все же продолжит существовать, поскольку не все россияне желают ездить на машинах только российского или китайского производства, резюмировал Целиков.

Никита Егоров