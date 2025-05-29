С 1 июня вступает в силу новый закон против мошенничества
Юрист Александр Хаминский сообщил РИА «Новости», что с 1 июня начнет действовать новый закон, направленный на борьбу с мошенничеством.
Согласно документу, банки получат право проверять, не выдаются ли средства под принуждением.
При подозрении на мошенничество банкомат ограничит выдачу наличных: не более 50 тысяч рублей в сутки в течение двух дней.
Закон также вводит новые меры защиты: возможность обязательного подтверждения операций близкими родственниками, запрет на общение банков, госорганов и операторов связи с гражданами через иностранные мессенджеры, а также обязательную маркировку звонков.
Напомним, что МВД России сегодня сообщило о выявлении мошеннического ресурса, созданного для хищения персональных данных граждан.
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