С 1 июня вступает в силу новый закон против мошенничества

Фото: Анастасия Фартыгина

Юрист Александр Хаминский сообщил РИА «Новости», что с 1 июня начнет действовать новый закон, направленный на борьбу с мошенничеством.

Согласно документу, банки получат право проверять, не выдаются ли средства под принуждением.

При подозрении на мошенничество банкомат ограничит выдачу наличных: не более 50 тысяч рублей в сутки в течение двух дней.

Закон также вводит новые меры защиты: возможность обязательного подтверждения операций близкими родственниками, запрет на общение банков, госорганов и операторов связи с гражданами через иностранные мессенджеры, а также обязательную маркировку звонков.

Напомним, что МВД России сегодня сообщило о выявлении мошеннического ресурса, созданного для хищения персональных данных граждан.

Матвей Гавриков