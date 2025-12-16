Новости бизнеса

В приложении «Честный знак» появится сервис проверки состава продуктов

20:40, 16.12.2025

С его помощью пользователи смогут проверять товары на наличие вредных добавок и аллергенов

Фото: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

В конце декабря в приложении «Честный знак» станет доступен новый функционал «Что за продукт». С его помощью пользователи смогут проверять товары на наличие вредных добавок и аллергенов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаила Дубина.

Сообщается, что проект реализован совместно с Роспотребнадзором, при этом ЦРПТ выступает в роли цифрового партнера. Чтобы получить информацию о продукте, пользователю достаточно будет отсканировать код маркировки на упаковке. После сканирования приложение предоставит данные о ключевых характеристиках товара: содержании жиров, добавленного сахара, наличии аллергенов и пищевых добавок группы «Е».

Для удобства восприятия информация будет визуализирована с помощью цветовой маркировки — красный, желтый или зеленый цвет укажет на степень потенциальной опасности компонента.

Напомним, что 1 800 организаций в Татарстане игнорируют требования системы «Честный знак».

Наталья Жирнова

Бизнес

