В США оценили ущерб бизнеса от санкционной борьбы с Россией в $100 млрд

За последние четыре года американские компании не смогли направить на дивиденды около $20 млрд из-за действующих ограничений

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи сообщил о значительных финансовых потерях американского бизнеса в результате санкционного противостояния. По его данным, прямой ущерб составил около $100 млрд.

В интервью телеканалу RTVI Эйджи уточнил, что совокупный ущерб, включая потенциальные потери компаний, достиг почти $300 млрд. Эта сумма включает последствия как американских санкций, так и российских контрсанкций. По результатам опроса членов палаты, американские санкции получили оценку 8 баллов из 10 по шкале негативного влияния на бизнес, в то время как российские контрсанкции были оценены в 5 баллов.

Особую озабоченность вызывает ситуация с выводом прибыли: за последние четыре года американские компании не смогли направить на дивиденды около $20 млрд из-за действующих ограничений. Ранее ЕС ввел санкции против пяти физлиц и четырех юрлиц, связанных с российской нефтью.

Наталья Жирнова