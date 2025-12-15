Новости бизнеса

Сельхозярмарки в Татарстане принесли прибыль в более чем 1,3 млрд рублей

16:24, 15.12.2025

Таких результатов торговля достигла за 14 недель

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжаются сельскохозяйственные ярмарки, которые проводятся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За последние 14 недель ярмарки продемонстрировали впечатляющие результаты. Общая сумма реализованной сельскохозяйственной продукции составила 1,33 млрд рублей. Наибольший объем продаж пришелся на овощи — 6,8 тыс. тонн, из которых 4,1 тыс. тонны составил картофель.

Также реализовано 276,2 тонны разливного молока, 773,6 тонны сахара, 1,8 млн штук яиц и 1 тыс. тонны мяса, включая 578,8 тонн говядины. Для обеспечения бесперебойной работы ярмарок было задействовано 14,3 тыс. единиц транспорта.

Сообщается, что работа ярмарок продолжится до 28 декабря 2025 года.

Наталья Жирнова

