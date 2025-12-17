WB. Discovery может отклонить предложение о своей продаже Paramount за $108 млрд

Совет директоров американской медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) единогласно рекомендовал акционерам отвергнуть предложение о покупке бизнеса, поступившее от компании Paramount Skydance. Сумма предложения превышала $108 млрд, следует из официального сообщения WBD.

Инициатива о приобретении активов WBD поступила напрямую к акционерам от Paramount, после того как компания Netflix Inc. заключила предварительное соглашение о покупке части активов WBD. Общая стоимость сделки с Netflix, учитывающая долговые обязательства, оценивается в $82,7 млрд.

В Paramount подчеркнули, что их предложение превосходит по сумме заявку Netflix на $18 млрд. Кроме того, компания готова провести полную оплату сделки денежными средствами, в то время как Netflix предусматривает частичную оплату собственными акциями.

Наталья Жирнова