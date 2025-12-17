Lada Granta попадает под массовый отзыв из-за риска неисправности

Фото: Динар Фатыхов

Ранее, АвтоВАЗ отозвал 33 450 автомобилей Lada Granta. Причиной отзыва стала вероятность ослабления соединения в одном из компонентов транспортного средства, сообщает ТАСС.

По данным производителя, дефект касается карданного элемента, который теоретически может привести к проблемам с надежностью узла. Несмотря на минимальность риска проявления проблемы в реальных условиях эксплуатации, компания приняла превентивные меры, призванные обеспечить полную безопасность автовладельцев.

Подтверждая ответственность перед клиентами, представители АвтоВАЗа подчеркнули, что данная мера является результатом сотрудничества с поставщиком деталей, совместно разработавшим оптимальные решения по устранению выявленной уязвимости.



Ариана Ранцева