Стране нужны практики в БПЛА: развитие дронов-курьеров тормозит отсутствие законов и инфраструктуры
Рынок беспилотных летательных аппаратов находится в турбулентности. С одной стороны — технологическая гегемония Китая, с другой — нехватка кадров
Российский рынок беспилотных технологий переживает трансформацию: если раньше приоритет отдавался разработчикам и конструкторам БПЛА, то сейчас на первый план выходят специалисты-операторы. При этом, по словам игроков рынка, ощущается нехватка буквально любого дроновода, но особенно опытного. И все это происходит на фоне технологической гегемонии Китая. О том, как в Татарстане решают проблему дронификации, — в материале «Реального времени».
Сфере БПЛА нужны эксплуататоры, а не те кто умеет только собирать
В России и Татарстане растет спрос на специалистов по эксплуатированию БПЛА. Это подтверждается тем, что в колледже «Алабуга Политех» в этом году запустили новое направление обучения «Оператор БПЛА». По словам руководителя проекта Антона Храмова, если раньше организация готовила конструкторов, глубоко разбирающихся в каждом из этапов разработки, то теперь они фиксируют спрос на тех, кто умеет эксплуатировать беспилотные системы.
По словам собеседника, назвать какую-то конкретную сферу, в которой эксплуатация БПЛА жизненно необходима, сложно. Храмов уверен — с беспилотниками, как и искусственным интеллектом, надо не забывать, что это просто инструмент, и необходимо применять дроны, исходя из задачи, а не подстраиваться наоборот.
Говоря же о прикладном применении, Храмов считает, что появление доставки беспилотниками находится в обозримом будущем. В пример он приводит Китай, где на одном из заводов уже появилась специальная зона доставки дронами. Со слов собеседника, если раньше мы отставали от Китая, то сейчас буквально дышим в спину.
Наряду со сферой доставки, среди потенциальных для применения он называет уже классический АПК, наблюдение и разведку за лесами и появлением очагов возгорания, а также мониторинг и управление трафиком и городской средой.
В сборке сложности нет, есть она в наличии комплектующих
К слову, в ОЭЗ «Алабуга» есть компания «Альбатрос», которая разрабатывает и производит беспилотники, специализирующиеся во многих отраслях, в том числе сельском и лесном хозяйствах, нефтяной и строительной сферах. По словам инженера-испытателя Дамира, на 70% он собирается из отечественных компонентов, оставшиеся предоставляются зарубежными партнерами. При этом такое решение обусловлено удешевлением итоговой стоимости.
— Любой китайский завод выпускает миллионные тиражи, соответственно, материалы он закупает дешевле, потому ценовая конкуренция между российским и китайскими продуктами несопоставима. Плюс в Китае все автоматизировано. Это связано с тем, что в России очень долго не было спроса, он возник не так давно, он же мотивировал появление развития промышленности, а не потребления готовых продуктов. Но основная проблема в том, что если вы хотите наладить производство — нужны десятилетия, ведь надо разработать не продукт, а технологическую цепочку, включающую производство материалов, продуктов. На текущий момент мы видим рост российских производителей, которые делают конечные изделия, мало тех, кто готов производить компонент. Самое сложное, что можно покупать только у Китая, — неодимовые магниты. Это ключевой элемент. Это связно с тем, что Китай единственный поставщик в мире этого редкоземельного металла, — заявил в разговоре с «Реальным временем» руководитель отдела развития компании «Инелсо» Дмитрий Аверичев.
Одним из поставщиков для ОЭЗ «Алабуга» выступает компании NIDE, занимающаяся разработкой и созданием производственных линий.
Еще одно предприятие, которое занимается разработкой и созданием БПЛА в Татарстане, — КНИТУ-КАИ. Со слов начальника отдела интеллектуальной собственности и трансфера технологий Алексея Абраковнова, вуз занимается научно-исследовательскими разработками. Например, инженерам уже удалось создать два БПЛА. Первый — «КАИ-ОСА», который является аппаратом коптерного типа вертикального взлета и посадки и применяется для мониторинга дорожной ситуации или сельскохозяйственных земель. Именно этот вариант является разработкой для конкретного заказчика, однако назвать его имя собеседник отказался по причинам соглашения о неразглашении. Второй — «КАИ-Беркет» — самолетного типа, пригодный для экологического мониторинга и выявления пожаров. Этому способствует и длительность его полета — до 1 000 километров. В отличие от «Осы», разработка этого БПЛА стала инициативой инженерного центра.
До появления доставки дронами должно пройти не менее пяти лет, а выявлять нарушения научились еще восемь лет назад
На «Дрон Экспо» была представлена и российская компания «АСТ 360», которая также занимается разработкой и производством безэкипажных средств доставки. Со слов представителя компании Алексея Варавина, изначально предприятие создавалось с упором на оборонно-промышленный комплекс, однако потом переехало на гражданские рельсы. По его словам, сейчас у них два основных продукта легкий «Коршун» с грузоподъемностью до пяти килограмм и тяжеловесный «Грифон», который можно будет адаптировать как под АПК, так и под другую «специализацию», но тут все будет зависеть от спроса на рынке. Например, с 2017 года уже есть успешный опыт применения БПЛА в Краснодарском крае — там БПЛА фиксирует нарушение ПДД.
Говоря о стоимости, эксперт уверен, что «просто пролететь» — не дорого, а вот покупка самих БПЛА — удовольствие не из дешевых. Базовая стоимость грузового «Грифона» начинается от 1,5 млн рублей.
Глобальная же проблема отрасли, по словам Варавина, кроется в другом — нехватке кадров. По его словам, часть из школ, обучающих управлению БПЛА, нацелены на заработок, а работодатели в свою очередь ждут не просто дипломированных, а опытных дроноводов.
Напомним, что в июле этого года Татарстан не попал в список лидеров по дронификации. При этом в конце 2024 года республика готовилась к получению федерального статуса Научно-производственного центра (НПЦ) по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем (БАС).
