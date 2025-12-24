Квоты на экспорт зерновых из России установлены до конца июня 2026 года

Период действия квот: с 15 февраля по 30 июня 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Правительство утвердило тарифные квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы стран ЕАЭС. Согласно постановлению, общий объем квоты на пшеницу, мезлин, ячмень и кукурузу установлен в размере 20 миллионов тонн, тогда как квота на вывоз ржи равна нулю.

Эти меры приняты для поддержания баланса внутреннего рынка и обеспечения стабильных поставок зерна за рубеж. Решение было принято с учетом прогнозируемых показателей производства и потребления зерновых внутри страны.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Кроме того, действует исключение: квоты не касаются случаев, когда зерно отправляется за границу в качестве гуманитарной помощи иностранным государствам.

Экспорт зерна в рамках установленных квот облагается специальной плавающей пошлиной, размер которой зависит от рыночной ситуации и цен на продукцию.

Ранее стало известно, что в Татарстане разработали план развития экспорта продукции агрокомплекса республики.



Ариана Ранцева