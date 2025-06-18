Татарстан не попал в лидеры пилотного рейтинга «дронификации» регионов

В топ-5 вошли Калужская, Рязанская, Сахалинская и Самарская области, а также Башкирия

Татарстан получил высокую оценку в категории «Инфраструктура отрасли»

На полях ПМЭФ-2025 заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак представил новый рейтинг развития беспилотных авиационных систем (БАС) в регионах России. Рейтинг создан по поручению президента Владимира Путина и направлен на стимулирование развития отрасли как внутри страны, так и на глобальном уровне.

В пилотном запуске приняли участие 47 регионов России. Методология рейтинга включает комплексную оценку пяти ключевых направлений: анализ открытости воздушного пространства, организационную готовность, качество инфраструктуры, обеспечение трудовыми и финансовыми ресурсами, а также оценку практического применения беспилотных технологий.

По результатам рейтинга в пятерку лидеров вошли Калужская, Рязанская, Сахалинская и Самарская области, а также Башкортостан. Татарстан занял позицию в группе 11—20, при этом получив высокую оценку в категории «Инфраструктура отрасли».

С 2026 года участие в рейтинге станет обязательным для всех регионов. Помимо субъектов РФ, в оценке участвуют эксплуатанты, заказчики, университеты, научные организации и различные ведомства. Основная цель рейтинга — создать систему мотивации для развития отрасли беспилотных авиационных систем и расширения рынка связанных с ней услуг.

— Дроны — это не просто технологии, это будущее, которое уже наступило. Сегодня они становятся ключевым инструментом для решения логистических, социальных и экономических задач, особенно в нашей стране с ее огромными расстояниями и удаленными регионами. Без дронов невозможно эффективно развивать инфраструктуру, а их потенциал в улучшении качества жизни людей огромен, — дал комментарий специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

2 млрд на расширение инфраструктуры для беспилотной авиации



Напомним, на расширение инфраструктуры для беспилотной авиации Татарстану могут выделить 2 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Власти республики подали заявку на участие в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» (БАС), в результате чего республика собирается войти в федеральную сеть научно-производственных центров по разработке и серийному производству БАС, сообщил «Реальному времени» замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов. Ключевая цель — построить завод по производству комплектующих БАС, которые будут поставлять на их сборку в «Алабугу» и Лаишево.

— Да, Татарстан получит статус научно-производственного центра по развитию и производству БАС. Подали заявку и ждем результата, программа подготовлена, — говорил он в декабре прошлого года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Она разрабатывалась под руководством Академии наук Татарстана.

— В ней есть несколько направлений: подготовка кадров, промышленность (курирует Минпромторг РТ, — прим. ред.), а Минцифры вносит вклад в части развития ситуационных центров, которые отслеживают движение гражданских БПЛА, и в оборонных целях, — рассказал Булат Габдрахманов.

Дмитрий Зайцев