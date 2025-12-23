Агропром России получит в 2026 году 542 млрд рублей госпомощи

Для сравнения, в 2025 году финансирование аграриев началось с 532 млрд рублей, но к концу года оно выросло до 665 млрд рублей

Фото: Реальное время

Объем государственных субсидий российскому агропромышленному комплексу (АПК) в 2026 году запланирован на уровне 542 млрд рублей, однако эта цифра может оказаться выше, заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, пишет ТАСС.

Фастова пояснила, что год традиционно начинается с меньшими средствами, чем заканчивается, поэтому Минсельхоз ищет дополнительные резервы для увеличения финансирования.

Для сравнения, в 2025 году финансирование аграриев началось с 532 млрд рублей, но к концу года оно выросло до 665 млрд рублей. Средства распределялись следующим образом: программа развития сельского хозяйства получила 486,9 млрд рублей, эффективное вовлечение земельных ресурсов — 40,5 млрд рублей, комплексное развитие сельских территорий — 116 млрд рублей, а на рыбоводство и рыболовство направили 21,3 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан нарастит производство сельхозпродукции более чем на 7% по итогам года.



Ариана Ранцева