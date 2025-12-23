Спрос на большегрузные автомобили упал на 59 тыс. ед. за год

Несмотря на сохранение миссии и стратегических целей, компания скорректировала ключевые показатели своего роста и ориентиры

Фото: Максим Платонов

Крупнейший производитель грузового автотранспорта в России ПАО «КАМАЗ» опубликовал публичную версию своей актуальной стратегии развития до 2036 года. Документ предусматривает кардинальные меры по адаптации к новым экономическим условиям и сохранению лидирующих позиций на рынке.

Необходимость актуализации была вызвана резким падением внутреннего спроса на большегрузные автомобили: рынок сократился вдвое всего за год — с 111 тыс. машин в 2024-м до 52 тыс. единиц в 2025-м. Дополнительными факторами стали значительные запасы транспортных средств иностранного производства и снижение доходности предприятия вследствие ценовой конкуренции с зарубежными брендами.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Несмотря на сохранение миссии и стратегических целей, компания скорректировала ключевые показатели своего роста и ориентиры. Среди приоритетов — развитие нового поколения грузовиков и автобусов, внедрение технологий цифровой трансформации, модернизация производственных мощностей и создание собственной локальной производственной базы компонентов. Важнейшей задачей является достижение положительных финансовых результатов уже в течение ближайших двух-трех лет.

Ариана Ранцева