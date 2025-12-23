КАМАЗ нацелился извлечь выручку в 977 млрд рублей в 2026 году

Доля экспорта должна дойти до 17% от общего объема продаж

Фото: Дарья Пинегина

КАМАЗ обнародовал стратегию развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года, в которой обозначены цели по росту выручки и расширению экспортного потенциала. К 2036 году компания планирует довести выручку до 977 млрд рублей, а долю экспорта — до 17% от общего объема продаж. Об этом сказано в документе на сайте КАМАЗа.

Для достижения этих показателей предусмотрен ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение ближайших десяти лет. Уже к 2030 году оборот КАМАЗа должен составить 655 млрд рублей при реализации 51 000 грузовиков, а экспортная доля — достигнуть 13%. Более краткосрочная цель — выпуск 56 000 автомобилей к 2026 году. Рост финансовых показателей, как отмечается в стратегии, будет обеспечен за счет расширения производства и диверсификации бизнеса.

Стратегия, утвержденная советом директоров компании, была сформирована в 2023 году с учетом рискориентированного сценария. Однако реальная динамика рынка оказалась еще более сложной. В частности, спрос на крупнотоннажные грузовики в России резко сократился: с 111 000 единиц в 2024 году до 52 000 в 2025 году. Дополнительными вызовами стали перенасыщение рынка в 2023 году, затоваренные склады, а также высокая ключевая ставка, усложняющая обслуживание кредитов.

22 декабря гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин подтвердил, что компания ожидает снижения продаж грузовых автомобилей примерно на 20%. По его словам, пока отсутствуют признаки восстановления рынка, который на протяжении всего 2025 года переживал глубокий кризис. Среди ключевых причин руководитель назвал высокую ключевую ставку, инфляцию, а также избыточное предложение — стоки импортных грузовиков и парк возвратных машин у лизинговых компаний сегодня сопоставимы с годовым объемом всего рынка.

Рената Валеева