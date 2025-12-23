Нарушения санитарных норм обнаружены на молочном комбинате Татарстана
Назначен административный штраф в форме предупреждения
Специалисты Россельхознадзора Татарстана провели внеплановую проверку молочного комбината, выявив многочисленные нарушения санитарных норм и ветеринарного законодательства.
В ходе проверок выявлены следующие нарушения:
- в производственных помещениях покрытие стен и пола частично имеет сколы и трещины, что препятствует проведению мытья, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа;
- имеется одна тара с отсутствием маркировки по назначению использования;
- в производственном помещении в месте укладки продукции на полу имеются следы загрязнений.
Комбинат обязали устранить нарушения, контроль возложили на госинспекторов, назначен административный штраф в форме предупреждения.
Ранее «Реальное время» писало, что Роспотребнадзор Татарстана приостановил выпуск опасной молочной продукции.
