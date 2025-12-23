Новости промышленности

Нарушения санитарных норм обнаружены на молочном комбинате Татарстана

13:07, 23.12.2025

Назначен административный штраф в форме предупреждения

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Специалисты Россельхознадзора Татарстана провели внеплановую проверку молочного комбината, выявив многочисленные нарушения санитарных норм и ветеринарного законодательства.

В ходе проверок выявлены следующие нарушения:

  • в производственных помещениях покрытие стен и пола частично имеет сколы и трещины, что препятствует проведению мытья, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа;
  • имеется одна тара с отсутствием маркировки по назначению использования;
  • в производственном помещении в месте укладки продукции на полу имеются следы загрязнений.

Комбинат обязали устранить нарушения, контроль возложили на госинспекторов, назначен административный штраф в форме предупреждения.

Ранее «Реальное время» писало, что Роспотребнадзор Татарстана приостановил выпуск опасной молочной продукции.

Ариана Ранцева

