С БПЛА в небе: на что собираются потратить 2 млрд рублей в Татарстане

Татарстан получит статус НПЦ для развития беспилотной авиации в республике

Фото: Максим Платонов

На расширение инфраструктуры для беспилотной авиации Татарстану могут выделить 2 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Власти республики подали заявку на участие в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» (БАС), в результате чего республика собирается войти в федеральную сеть научно-производственных центров по разработке и серийному производству БАС, сообщил «Реальному времени» замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов. Ключевая цель — построить завод по производству комплектующих БАС, которые будут поставлять на их сборку в «Алабугу» и Лаишево. Но «Смарт Сити» в качестве локации не рассматривается, уточнил он. Подробнее — в материале «Реального времени».

Карт-бланш на защиту в небе?

Татарстан готовится к получению федерального статуса Научно-производственного центра (НПЦ) по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем (БАС), а значит, новейшие разработки в этой области имеют шанс материализоваться с помощью государственной поддержки Москвы. В предстоящие два года финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» достигнет пика, и власти республики настроены укрепить здесь центр компетенций беспилотной авиации, рассказывали сегодня журналистам в кулуарах форума, посвященного подведению итогов реализации федерального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Собеседники «Реального времени» уверяли, что Татарстан «точно включен в обойму» федеральной сети НПЦ, а разработчикам БПЛА дается карт-бланш на долгую перспективу. Что конкретно взбудоражило казанский IT-бомонд?

Замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов подтвердил «Реальному времени», что власти республики подали заявку на участие в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» до 2030 года.

— Да, Татарстан получит статус научно-производственного центра по развитию и производству БАС. Подали заявку и ждем результата, программа подготовлена, — рассказал он.

По его словам, республика рассчитывает получить в будущем году субсидию в 2 млрд рублей на развитие беспилотных систем.

Замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов подтвердил «Реальному времени», что власти республики подали заявку на участие в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» до 2030 года. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Программу писали под руководством Академии наук РТ

— Под руководством Академии наук Татарстана разрабатывалась программа развития БАС. В ней есть несколько направлений: подготовка кадров, промышленность (курирует Минпромторг РТ, — прим. ред.), а Минцифры вносит вклад в части развития ситуационных центров, которые отслеживают движение гражданских БПЛА, и в оборонных целях, — рассказал он.

Согласно паспорту нацпроекта, субсидии на создание сети НПЦ в регионах выделяются при наличии утвержденной программы развития БАС, подписании договоров (соглашений) о намерениях резидентов обеспечить разработку, испытания, сертификацию, производство и вывод на рынок беспилотников. Всего на создание центров в регионах выделяется 13,1 млрд рублей, следует из презентации программы.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам Булата Габдрахманова, на строительство корпуса предполагается потратить 0,5 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей — на закупку оборудования для научно-производственного центра. Комплектующие для БАС будут поставляться на сборочные линии в «Алабугу» и Лаишево, отметил он.

Какие БАС будут собирать?

Правда, какие типы беспилотных летательных аппаратов предполагается собирать, он не смог уточнить. Летом руководство Университета Иннополис презентовало БАС самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой InnoVtol-3. Кроме того, в «Иннопарке» развернуто серийное производство дронопортов — станций для автономной инфраструктуры беспилотных летательных аппаратов.

Академия наук РТ имеет в активе три модели БАС грузоподъемностью от 15 кг до 1 тонны. Разработчики планировали собирать до 2 тыс. летательных аппаратов в год, говорил два года назад замруководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Минобороны РФ планируется наладить производство БПЛА «Барс» грузоподъемностью 15 кг, 300 кг и 1 тонна, БПЛА «Летяга» (грузоподъемностью 3,5 кг), для «Почты России» — аппараты «Кузнечик», способные перевозить 50, 300 кг и 1 тонну. Беспилотники «Барс» были презентованы на форуме «Армия-2022». В качестве возможной локации называлась территория «Смарт Сити» недалеко от Международного аэропорта «Казань». Теперь этот вариант не рассматривается, пояснил Булат Габдрахманов.

3 тысячи операторов БАС в год

Вторая часть заявки — подготовка кадров. Татарстан собирается начать массовую подготовку операторов БПЛА — до 3 тысяч специалистов в год. По словам Булата Габдрахманова, подготовка будет вестись на базе трех учебных заведений — это КНИТУ-КАИ, Университет Иннополис и Лаишевский колледж.

— В программе подробно расписывали мероприятия, которые планируем реализовать в рамках БАС. В этом году провели фестиваль на базе ИТ-парка, и для самых маленьких, с 8 лет, проводим курсы, которые позволяют детям понимать, как работает технология. Фестиваль был направлен на популяризацию БПЛА. Многие думают, что БАС — это только оборонное и военное назначение, а на самом деле тут широкий пласт технологий, — поделился он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На развитие беспилотной авиации в России до 2030 года будет потрачено почти 900 млрд рублей. Затраты пойдут на производство беспилотников, стимулирование спроса на них, создание инфраструктуры, подготовку кадров и разработки, сообщило на днях издание CNews. Куратором выступает Минпромторг РФ. Замглавы ведомства Василий Шпак сообщил, что в нацпроект будут вноситься корректировки, а некоторые СМИ оценивают секвестр до 714 млрд руб. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, а наиболее дорогостоящим из них является «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

По оценке экспертов, наиболее подготовленным является Университет Иннополис. Недавно он подписал соглашения в области развития беспилотных авиационных систем сразу с восемью партнерами. Компании «Формоза-Софт», АО «ПРИН», «Русдронопорт», «Лазаревское Тех», «Форт Диалог», «БАС», научно-производственный центр «Крылья Сахалина» и Тихоокеанский медицинский университет объединили с ними усилия для создания и модернизации оборудования и программного обеспечения, а также для совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере беспилотных авиационных систем.

Кроме того, с февраля 2024 года в Иннополисе действует спецрежим для испытания беспилотников. Правда, летом властям Иннополиса пришлось жаловаться в Совет Федерации — как оказалось, помехи от средств РЭБ с соседних предприятий влияют на сигналы спутников, которые должны принимать дроны.

1 / 38 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева