Богатов Сергей Александрович
Общая информация
Родился 20 июля 1983 года в городе Бугульме.
Образование
Окончил РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина (заочно). Специальность «экономика и управление на предприятии нефтегазовой промышленности».
Трудовая деятельность
2001–2009 гг. — институт «ТатНИПИнефть» (Бугульма), слесарь, начальник цеха.
2009–2015 гг. — владелец строительной компании (Казань).
2015–2018 гг. — АО «РТ-Инвест» (Москва), советник генерального директора.
С 2018 г. — генеральный директор ООО «УК „ПЖКХ“» (входит в группу компаний «РТ-Инвест»).
Семейное положение — женат, воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул Родины, 8
- Телефон: (843) 272-51-33
- Email: ooopgkh@mail.ru
- Сайт: http://clcity.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2020