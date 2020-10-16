Список персон

Богатов Сергей Александрович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился 20 июля 1983 года в городе Бугульме.

Образование

Окончил РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина (заочно). Специальность «экономика и управление на предприятии нефтегазовой промышленности».

Трудовая деятельность

2001–2009 гг. — институт «ТатНИПИнефть» (Бугульма), слесарь, начальник цеха.
2009–2015 гг. — владелец строительной компании (Казань).
2015–2018 гг. — АО «РТ-Инвест» (Москва), советник генерального директора.
С 2018 г. — генеральный директор ООО «УК „ПЖКХ“» (входит в группу компаний «РТ-Инвест»).

Семейное положение — женат, воспитывает двоих детей.



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, ул Родины, 8
  • Телефон: (843) 272-51-33
  • Email: ooopgkh@mail.ru
  • Сайт: http://clcity.ru/

Дата последнего обновления: 16.10.2020


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