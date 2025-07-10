Жители села под Пестрецами обвинили экс-главу УК «ПЖКХ» в создании мегасвалки

Сельчане из Надеждино жалуются на вонь, нашествие грызунов и насекомых и разбитую дорогу

Фото: Реальное время

В редакцию «Реального времени» обратились жители села Надеждино Пестречинского района с жалобой на свалку, которая образовалась по соседству с их домами в ближайшем овраге. По их словам, собственник участка, компания «РСО-Инвест» под управлением экс-главы УК «ПЖКХ» Сергея Богатова, обещал свозить сюда лишь строительный мусор и рекультивировать карьер. Однако на самом деле на площадку стали сбрасывать бытовые отходы, и она превратилась в настоящую помойку, привлекая птиц, насекомых и грызунов. Выехавшие на место специалисты Россельхознадзора зафиксировали нарушение и готовят материалы для обращения в прокуратуру РТ. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«Вонь, шум, пыль, мухи и птицы»

Жители Надеждино сообщили, что сейчас в их селе развернулось настоящее экологическое бедствие. Буквально в нескольких метрах от крайнего дома поселка образовалась нелегальная свалка, которая создает множество проблем.

— Я живу в самом крайнем доме. Недавно замеряли — свалка в 45 метрах от меня! Нам стало невыносимо жить. Вонь, шум, пыль от КАМАЗов, нашествие птиц, мух и всякой заразы. Мы сидим с закрытыми окнами, проветрить из-за запаха невозможно! — сетует жительница поселка Татьяна Гаврилова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Буквально в нескольких метрах от крайнего дома поселка образовалась нелегальная свалка, которая создает множество проблем. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как рассказало местное население, началось все в апреле этого года, когда владелец участка решил рекультивировать карьер и пообещал свозить в него лишь строительный мусор.

— Карьер образовался давно. Изначально там добывали щебенку, но он стал заброшенным. Нашлись люди в этом году — они обещали возить туда только строительный мусор. Перерабатывать бетон, кирпич, сверху засыпать щебенкой. Так и от стройотходов избавляются, и почве нет вреда. Обещали делать так, но в итоге свозят туда вообще весь бытовой мусор, и ни о какой рекультивации речи не идет, — объяснял на собрании местный житель, священник Михаил.

Собственник участка пытается «замаскировать проблему»

Проблема усугубилась с приходом тепла, когда бытовые отходы стали гнить и появился неприятный запах. Тогда местные жители стали обращаться во всевозможные инстанции за помощью.

— Информация об этом быстро разошлась по округе — и посмотрите: теперь они весь этот мусор просто засыпают землей! Они узнали, что темой заинтересовались СМИ, и быстренько все это дело замаскировали, — продолжил отец Михаил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первая такая попытка «маскировки» произошла 11—13 июля. По словам местных жителей, собственник участка попросту засыпал накопившийся мусор грунтом, а на следующий день привез новую партию отходов — и так по кругу.

Через несколько дней темой уже заинтересовались СМИ — в Надеждино приехала съемочная группа одного из телеканалов.

— Тогда они показательно перед камерой пригнали два самосвала: один пустой, якобы уже выгруженный, второй с землей — якобы идет процесс рекультивации. В кадре, естественно, никакого бытового мусора уже не было. И якобы все хорошо, все проходит, как и обещали. Но у нас есть куча видео до того момента, как они показательно засыпали этот мусор! Эти видео снимались на протяжении двух месяцев. Еще тогда давал комментарий представитель владельца участка Валерий Бардунов. Мы ему задали вопрос, откуда запах, раз это строительный мусор. Он ответил, что это провокация со стороны жителей, — рассказал отец Михаил.

По словам местных жителей, собственник участка попросту засыпал накопившийся мусор грунтом, а на следующий день привез новую партию отходов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вину за свалку возложили на экс-главу УК «ПЖКХ»

Как рассказал изданию глава Надеждинского поселения Искандар Галяутдинов, решением проблемы активно занялось все село. Жители успели обратиться к главе Пестречинского района, в прокуратуру РТ, Минэкологии РТ и Россельхознадзор.

— Пока ждем ответа от Россельхознадзора. Не хочу бежать впереди паровоза, утверждать, что это именно бытовые отходы, и обвинять собственника участка. Будем ждать ответа.

Тем не менее Галяутдинов признался, что отрицать ухудшение качества жизни бессмысленно — появились неприятные запахи и насекомые — «народ жалуется».

Тем не менее Галяутдинов признался, что отрицать ухудшение качества жизни бессмысленно — появились неприятные запахи и насекомые — «народ жалуется». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В случившемся население Надеждино винит ООО «РСО-Инвест» — именно эту компанию называют владельцем проблемного участка. Руководителем и собственником ООО оказался Сергей Богатов, бывший гендиректор УК «ПЖКХ», одного из двух регоператоров республики по обращению с ТБО, который входит в структуру «РТ-Инвеста» (дочерняя структура ГК «Ростех»). Однако в самой УК «ПЖКХ» заявили, что эта фирма с ними не связана:

— До 2022-го Сергей Богатов был назначенным генеральным директором УК «ПЖКХ», однако затем договор был расторгнут. После этого никакого отношения к деятельности регоператора Сергей Богатов не имеет, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

«Засыпка карьера ведется ТБО, а это нарушение»

По данным «СПАРК-Интерфакса», предприятие занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов. Зарегистрирована компания в 2021 году, выручка в прошлом году составила свыше 190 млн рублей, чистая прибыль — 12,8 млн.

Как сообщил глава поселения, земля организации и вовсе относится к категории сельхозназначения — организация свалки на ней незаконна. По соседству расположен другой участок промышленного назначения. Он находится в пользовании ООО «ПК Возрождение».

— Наш участок находится несколько ниже. Здесь мы производим рекультивант, захоронений и отходов у нас нет. В этом вы можете убедиться сами — только бетон, щебень, песок. И никакого запаха, — заверил начальник площадки Николай Потапов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Управлении Россельхознадзора по РТ изданию сообщили о проведении выездной проверки на месте. «Там идет рекультивация, засыпка карьера ведется твердыми бытовыми отходами, а это нарушение. Были отобраны пробы, по результатам материалы направим в прокуратуру РТ», — сообщил начальник отдела земельного надзора Ильдар Халилов.

«Реальное время» связалось с сотрудниками компании «РСО-Инвест», но комментировать ситуацию в Надеждино они отказались. Связаться с самим Сергеем Богатовым не удалось, но редакция передала вопросы через его подчиненных. Издание готово опубликовать его точку зрения в любое время.

Ранее Сергей Богатов проходил потерпевшим по уголовному делу о покушении на убийство. Он пережил четыре выстрела в голову и пришел на процесс с простреленной щекой. Обвиняемого бизнесмен называл нанятым киллером, а заказчиками считал конкурентов с серого рынка по захоронению ТБО.