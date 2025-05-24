Бизнес-обзор: рокировки шефов в «Каздорстрое» и бывшем отеле Ibis

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 62-я

. Фото: Коллаж "Реального времени"

Прошедшая неделя у бизнеса в Татарстане вновь изобиловала кадровыми перестановками. Четвертый за год директор пришел в «Каздорстрой» — у руля предприятия встал бывший глава «Нурлатдорстроя» Иван Захаров. Ушел с должности руководителя компании бывший управляющий отелем «Ибис-Казань» Тимур Хайбуллин, гостиницу в прошлом году выкупила московская сеть Azimut. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Новый шеф в бывшем отеле Ibis

Во вторник сменилось руководство компании «Кеско-Казань» — это юрлицо бывшей гостиницы «Ибис-Казань». После восьми лет работы бывший управляющий отелем Тимур Хайбуллин официально только сейчас покинул должность директора. Еще прошлым летом трехзвездочную гостиницу Ibis французского оператора Accor выкупила сеть Azimut Hotels московского миллиардера Александра Клячина. Сделку оценивали в 1,5 млрд рублей.

Тимур Хайбуллин недавно стал управляющим нового казанского пятизвездочного отеля Ak Bars Golf & Resort — это нашумевший проект на территории гольф-клуба «Ак Барс» в Займище. Гостиница принадлежит АО «Связьинвестнефтехим».

После восьми лет работы бывший управляющий отелем «Ибис-Казань» Тимур Хайбуллин официально только сейчас покинул должность директора компании. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Интересно, что с ноября прошлого года Хайбуллин, по данным «СПАРК-Интерфакс», также руководит новой компанией «Поворина» под контролем того же СИНХа. Фирма ведет гостиничную деятельность, а по адресу ее регистрации в Казани на ул. Горького, 3 работает многопрофильный медицинский центр «Отель-Клиника», где вместо больничных коек клиентам предлагают отель. Шесть номеров класса «люкс» расположены на третьем этаже здания и готовы принимать пациентов не только из Казани. Мини-отель работает самостоятельно, в качестве vip-стационара.

Что касается «Кеско-Казань» на Право-Булачной, в прошлом году его выручка упала на 15%, до 237 млн, по отчетности чистая прибыль превысила — 346 млн. Про нового директора предприятия Диляру Зиннатуллину мало что известно. Ранее ей принадлежала фирма «Снежный городок — Казань», которая специализировалась на оптовой торговле рыбной продукцией, но в 2017 году она была ликвидирована.

«Кеско» — российская инвесткомпания, которая совместно с французской Accor Group развивала сеть отелей под брендом Ibis. В строительство трехзвездочного Ibis Kazan на 155 номеров было вложено 520 млн рублей. После того как его выкупила компания Клячина, гостиница работает под брендом «Azimut Отель Бауман Казань».

После того как «Ибис» выкупила компания Клячина, гостиница работает под брендом «Azimut Отель Бауман Казань». скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Кадровые рокировки в «Каздорстрое»

На этой неделе новый, уже четвертый за год директор пришел и в ОАО «Каздорстрой» — им стал бывший глава зеленодольских дорожных компаний «Нурлатдорстрой» и «КДМС» Иван Захаров.

Прошлой весной «Реальное время» уже рассказывало о кадровых рокировках у одного из крупнейших татарстанских дорожников, которому в последние годы достаются крупные госконтракты на десятки миллиардов рублей. Тогда руководившего предприятием два последних года Александра Орехова сменил Дамир Мадьяров, выходец из структур группы компаний «Ядран», связанной с бизнесом нефтетрейдера Ирека Салихова.

Однако Мадьяров управлял предприятием лишь до января 2025 года, затем его меньше чем на месяц сменил Данис Гарипов, а того — Михаил Путин. Во вторник, 20 мая, Путин уступил кресло Захарову. Частая смена руководства в компании наблюдается начиная с 2022 года, ранее с момента основания «Каздостроя» в 2002-м у общества было всего три директора.

Череда кадровых рокировок проходит у одного из крупнейших татарстанских дорожников, которому в последние годы достаются крупные госконтракты на десятки миллиардов рублей. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Примечательно, что наибольший объем госзаказов пришелся на тот же 2022 год — свыше 45,7 млрд рублей, затем сумма контрактов значительно снизилась: до 437 млн — в 2023-м и 23 млн — в 2024-м. В 2025-м наблюдается небольшой прирост — 99 млн. За эту сумму компании предстоит выполнить устройство слоев износа на М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на татарстанском участке трассы км 780+000 — км 786+500 (правая сторона).

Выручка предприятия в минувшем году существенно выросла с 4 млрд до 19,7 млрд (+375%), чистая прибыль составила 41,6 млн.

Фармпроизводители объединили усилия в борьбе с алкоголизмом

Компания «Татхимфармпрепараты» в мае создала Ассоциацию фармацевтических компаний по производству «Тетурама» — препарата для лечения алкогольной зависимости. Вместе с ней соучредителями АФКПТ выступили и другие российские фармпроизводители, выпускающие это лекарственное средство.

В их числе АО «Авва Рус» — российская фармацевтическая компания, входящая в фармхолдинг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceuticals AG. Ее производственная площадка находится в Кирове — это один из ключевых участников промышленного кластера «Биополис» в регионе. В 2024 году на предприятии изготовили 598 млн таблеток и 2 млн флаконов, в планах на этот год — увеличить объемы производства до 726 млн таблеток и 2,8 млн флаконов.

Компания «Татхимфармпрепараты» наряду с другими фармпроизводителями создала Ассоциацию фармкомпаний по производству «Тетурама» — препарата для лечения алкогольной зависимости. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Другой соучредитель ассоциации — курское ОАО «Фармстандарт-лексредства». В составе группы компаний «Фармстандарт» входит в пятерку крупнейших производителей медикаментов в России, его номенклатура насчитывает 497 наименований лекарственных средств. Имеет шесть цехов по производству готовых лекарств, субстанций, БАДов и тест-полосок для глюкометров. Производственная мощность — 600 млн упаковок в год.

АФКПТ зарегистрирована в Казани, ее возглавил Артем Хакимов, директор и совладелец АО «Татфарм». Эта компания — резидент ТОСЭР «Зеленодольск», в 2021 году она построила здесь завод по производству и хранению лекарственных препаратов с объемом инвестиций 1,1 млрд рублей. Общая площадь объекта составила порядка 22 тысяч кв. м.

Налог со сверхдоходов и судебный спор основательницы «Букета столицы»

Как выяснило «Реальное время», сумма «налога на богатых», собранная в Татарстане по итогам первого квартала года, составила почти 4 млрд рублей. Это поступления с налога на доходы физлиц (НДФЛ), рассчитанные в соответствии с новым законодательством по повышенным ставкам для тех, чья прибыль превышает 2,4 млн рублей в год. Как сообщили изданию в УФНС по РТ, львиная доля собранных с состоятельных татарстанцев денег поступила в консолидированный бюджет республики. Причем эта сумма превысила 10,5% от суммы НДФЛ, собранной в целом по России по ставкам 15—22%.

Как выяснило «Реальное время», сумма «налога на богатых», собранная в Татарстане по итогам первого квартала года, составила почти 4 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия через Арбитражный суд РТ потребовал сноса пристроя к зданию бывшего кинотеатра «Звезда» в Адмиралтейской слободе. Постройка принадлежит компании основательницы цветочной розничной сети «Букет столицы» и «Клумба» Луизе Сеньковской — здесь работает один из ее магазинов. «Реальное время» разбиралось в перипетиях судебного спора, опасной медлительности комитета и истории здания, представляющего историческую ценность.