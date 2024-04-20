Бизнес-обзор: сделка экс-партнера KazanExpress и новый шеф «Каздорстроя»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 7-я

Фото: Динар Фатыхов

Уходящая неделя отметилась кадровыми перестановками на ряде крупных производств и компаний республики. В частности, руководители сменились в структурах короля госзаказов дорожной сферы «Каздорстроя», ИТ-компании ICL Виктора Дьячкова, на деревообрабатывающих комбинатах Когогиных в Зеленодольске и на казанском научно-производственном предприятии «Вертолеты-Ми». Также в эти дни стало известно о крупной сделке БЭНЗа и покупке ведущей клининговой компании Татарстана. Подробности — в еженедельном обзоре «Реального времени».



Новый актив экс-топа партнера KazanExpress и сделка БЭНЗа



Во вторник появилось сообщение о новом совладельце в одной из крупнейших клининговых компаний юго-востока республики — «Адамант-Сервис». До недавнего времени альметьевским предприятием в равных долях владели Наталья Богданова и Рамзия Закирова, с этой недели доля последней перешла к Анастасии Башаровой.

На сайте компании указано, что в ее штате трудится порядка 230 сотрудников, которые обслуживают более 250 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в Альметьевске, Лениногорске, Бугульме, Азнакаево, Бавлах, Нурлате, Елабуге, Нижнекамске и Казани. В частности, персонал «Адамант-Сервиса» убирает офисы предприятий «Татнефти», холдинга «Таграс», «ТМС групп», площади бизнес-центра Urban, нескольких спорткомплексов и Федерации тенниса РТ.

До 2022 года Анастасия Башарова также владела 51% столичной компании «Эко Казань Экспресс» — один из главных партнеров маркетплейса KazanExpress по продуктам питания. Сегодня единственный собственник фирмы — татарстанский бизнесмен Айрат Сунгатуллин.

Анастасия Башарова также владела 51% столичной компании «Эко Казань Экспресс» — один из главных партнеров маркетплейса KazanExpress. предоставлено realnoevremya.ru UD Group

Решением совета директоров «Бугульминского электронасосного завода» («БЭНЗ», входит в ГК «РУНАКО») на этой неделе была одобрена сделка по выдаче займа заводом на сумму 200 млн рублей компании ООО «Орион-Р». Кредит сроком на 5 лет выдан под 11% годовых.

Рокировки на мебельных производствах Когогиных

В одном из предыдущих обзоров «Реальное время» уже рассказывало о смене руководства на зеленодольском предприятии семьи главы ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. В эти дни кресло директора вновь занял другой человек. Тогда, в марте, бывший Поволжский фанерно-мебельный комбинат, который после западных санкций стал называться «Татарстанским деревообрабатывающим комбинатом» («ТДК»), возглавила Гузалия Учар. Сейчас, в апреле, руководить предприятием назначен Тимур Нуриахметов.

Этот же топ-менеджер стал во главе АО «ЗДЗ» — юрлица зеленодольского фанерного завода — предприятия более чем с вековой историей. Когогины были вынуждены закрыть его в 2020 году из-за проблем с сырьем и падением спроса на продукцию, обещая перепрофилировать площадку. Что касается «ТДК», по итогам 2023 года комбинат показал выручку в 1,19 млрд рублей, но ушел в минус на 82 млн.

Новый руководитель зеленодольских деревообрабатывающих производств, Тимур Нуриахметов, ранее управлял рядом дочерних предприятий КАМАЗа. Кроме того, стоял во главе подмосковной компании «Юнайтед индастриал» — дистрибьютора сельхозтехники мировых брендов с годовым оборотом в 4 млрд рублей.

Когогины были вынуждены закрыть завод в 2020 году из-за проблем с сырьем и падением спроса на продукцию. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новые шефы в «Каздорстрое» и центре модернизации вертолетов Ми

Интересные кадровые рокировки произошли у одного из крупнейших татарстанских дорожников, которому в последние годы достаются крупные госконтракты на десятки миллиардов рублей, — компании «Каздорстрой». Руководившего предприятием два последних года Александра Орехова сменил Дамир Мадьяров, выходец из структур ГК «Ядран», которая связана с бизнесом нефтетрейдера Ирека Салихова.

Сегодня Мадьярову принадлежат АО «Ядран» с оборотом в 5 млрд рублей и ООО УК «Ядран». Как сообщает сайт группы, последние четыре года она специализируется по шести направлениям, а деятельность ведет в 15 регионах России и за рубежом.

В казанском центре модернизации вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и их модификаций КНПП «Вертолеты-Ми» — новый директор. Согласно открытым источникам, он был назначен на этой неделе. Руководивший предприятием последние шесть лет Дмитрий Коновалов уступил кресло Роберту Ильясову. Последний ранее возглавлял управляющую компанию «Алабуга-2.Нефтехимия» с оборотом почти в полмиллиарда рублей. Также был совладельцем лениногорской фирмы по торговле оборудованием «РВР компани» и казанского ЗАО «Лизинговая торговая компания» (на сегодня обе ликвидированы).

Выручка КНПП «Вертолеты-Ми» за прошлый год составила 392,4 млн рублей, чистая прибыль — 40,1 млн.

Выручка КНПП «Вертолеты-Ми» за прошлый год составила 392,4 млн рублей, чистая прибыль — 40,1 млн. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Виктор Дьячков вновь уступил руководство

Сменился шеф и в российской ИТ-сервисной компании ICL Services (входит в ГК ICL). Руководителем юрлица фирмы — ООО «Джидиси Сервисез», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», вместо основателя группы Виктора Дьячкова стал Руслан Вагизов, который ранее занимал должность исполнительного директора компании, а также стоит во главе «ICL Астра Сервис».

В штате ICL Services, по информации самой фирмы, более 2 тысяч сотрудников, в портфолио — проекты для 80 с лишним клиентов из разных стран мира. Сервисные услуги в области ИТ специалисты компании готовы оказывать круглосуточно и не только на русском, но и на английском, французском, немецком и других языках. Офисы расположены в Казани, Москве, Калининграде и Владивостоке. Основными клиентами выступают Ozon, «Датабанк», «Леруа Мерлен», «Татэнергосбыт», АО «Сетевая компания», «Комос Групп» и другие.

Почему мастодонт татарстанской ИТ-индустрии отошел от дел по управлению компанией, которой руководил с момента основания в 2010 году, не сообщается. Однако ранее в интервью «Реальному времени» он комментировал уход и с поста директора своей головной компании — АО «АйСиЭл-КПО ВС», пояснив, что решил сосредоточиться на стратегических вопросах развития группы.