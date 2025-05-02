Гид по улице Николая Ершова: главный некрополь, кряшенская школа, ветакадемия

Прогулка по Арской улице, часть 4-я

«Реальное время» продолжает гулять по историческим местам в центре Казани и, в частности, по улице Николая Ершова. Некогда Арская улица (она же Арское поле, Ершово поле) была окраиной города. Поэтому здесь располагается главный некрополь Казани и завод «Электроприбор». Благодаря этому в районе сохранилось несколько зданий, которые могли появиться только в нашем городе.

Приют и училище (Ершова, 3)

Прежде вспомним о здании, о котором чаще говорят краеведы. Оно располагалось рядом с трамвайным депо (а значит, на месте «Корстона») — кирпичное здание приюта и училища для слепых детей. По соседству работал приют для слепых неимущих женщин. Известно, что первое здание спроектировал Лев Хрщонович, в приюте жило 26 человек. В 1936 году его передали Второй городской инфекционной больнице, а в 2008-м снесли.

Училище слепых. предоставлено пресс-службой НБРТ

Арское кладбище

Ранее — Куртинский погост, он появился по указу Екатерины II 24 декабря 1771 года. Сейчас старейшее захоронение здесь 1818 года — казанского головы, купца 1-й гильдии Осипа Петрова. Аркое кладбище — это многоуровневый город памяти.

Церковь Ярославских Чудотворцев, которая работала и в советские годы, появилась в 1796 году. Напротив, кстати, похоронен тюрколог Николай Катанов.

Если от входа пройти к главной аллее, то справа можно увидеть могилу архитектора Павла Саначина, председателя госкомитета ТАССР по строительству. И тут же слева расположен кенотаф Василия Джугашвили. Далее, двигаясь налево по аллее, можно встретить, к примеру, могилу ректора Казанского университета Михаила Нужина, некрополь купцов Чернояровых (чей пассаж стоит на Кремлевской, 21), а в самом конце окажется кенотаф биолога, историка Карла Фукса.

Если идти по первой аллее, найдете склеп купца-благотворителя Василия Ложкина, захоронение Ефима и Ревекки Лепских (в честь которых назвали клинику в доме Оконишникова на Муштари). Тут же лечивший Тукая врач Григорий Клячкин, а далее — семейное захоронение Лобачевских. Неподалеку покоится философ Виктор Несмелов. А его сын-большевик — в мемориальной зоне в парке Горького.

На Арском в советское время хоронили и татар. К примеру, здесь находится могила художника Хариса Якупова. А если пройти до самого конца, можно выйти на старообрядческое кладбище, со склепом Якова Шамова и остатками часовни белокриницкого согласия.

Вообще, на погосте располагается десять кладбищ: русское, два старообрядческих, католическое, лютеранское и немецкое, а также польское и военное. Еще здесь два еврейских кладбища, если пройти по 4-й аллее, можно найти еврейскую часовню.

Здание школы сильно изменилось. взято с сайта commons.ruwiki.ru/Anisantha

Главное здание крещено-татарской школы (Ершова, 18)

Открытие школы инициировали в 1864 году миссионеры Николай Ильминский и Василий Тимофеев. Вскоре она превратилась в комплекс из 11 зданий — здесь была школа для девочек, больница, жилье, огород, хозпостройки. Бесплатно обучали детей из кряшенских семей, а также удмуртов и марийцев, потом они работали учителями в школах, многие выпускники поступали в семинарии.

Это здание, возведенное в 1871-м, представляло из себя двухэтажный корпус с фронтоном. Проектировал его Владимир Бечко-Друзин. Еще в 1918–1929 годах здесь работали Кряшенские педагогические курсы и Кряшенский педагогический техникум. Позднее здесь размещалось общежитие Казанского ветеринарного института (до 1995 года). В 1930-е была снесена домовая церковь. Здание перестроили и перепланировали на рубеже XX–XXI веков.

«Электроприбор». скриншот с сайта Гугл.карты

Ветеринарный институт (Ершова, 20, 20а, 20б)

Казанский ветеринарный институт учредили в 1973 году, пригласив в город множество профессоров, вроде директора Варшавской ветеринарной школы Петра Зейфмана. Поначалу у этого учебного заведения не было своего здания, оно работало в доме Щербакова (Карла Маркса, 43/10) — и теперь является объектом охраны как «Бывшее здание ветеринарного института, где в 1891–1894 гг. учился Н.Э. Бауман».

В 1896 году институт переехал на Арское поле, где построили трехэтажное здание, похожее на ветеринарное отделение Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Пишут, что кирпич привезли с каменного моста Сибирской заставы неподалеку. В 1931 году у института было четыре факультета: эпизоотологический, санитарно-клинический, зоотехнический, рабфак. Позднее осталось только два — ветеринарный и зоотехнический, а институт стал Академией ветеринарной медицины.

Недавно, 1 апреля, вуз был присоединен к Казанскому государственному аграрному университету — как институт «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана».

Институт работал в этом здании до 1940-х, пока здесь не разместили завод «Электроприбор». Первый отечественный завод, производивший авиационные приборы, был основан в 1917 году в Москве. В Казань он переехал в октябре 1941-го. По прибытии выяснилось, что ветинститут для промышленного производства непригоден. Работников разметили в общежитиях пединститута и университета, подселили к горожанам, кое-кто жил в кинотеатрах, мечетях и театрах. Уже в ноябре 1941-го начал работу сборочный цех №34, потом подключились остальные, постепенно завод вышел на полную мощность.

И это тоже ветеринарный институт. скриншот с сайта Гугл.карты

Новое здание института (Ершова, 26)

Торцом к улице Николая Ершова в 1939 году для института построили трехэтажное учебное здание — по проекту А.К. Могута и Искандера Валеева. По документам выходит, что Бауман здесь учился, что, разумеется, неправда. Улица, на которую смотрит вуз, называется Маленькой.