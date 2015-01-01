Прогулки по улицам Казани
Сюжет 16 материалов
«Реальное время» изучает историческую часть города Казани, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, купцы и ученые
- Гид по улице Горького: миллионер Кекин, короли развлечений Панаевы, эпицентр татарского театра Прогулки по Большой Лядской, часть первая
- Гид по улице Толстого в Казани: врачи и католики Прогулки по Институтской улице
- Гид по улице Жуковского: офтальмологи и хозяева Казанской республики Прогулки по Поперечно-Грузинской улице. Часть 2-я
- Гид по улице Гоголя: помещики, хирурги, археологи Прогулка по Поперечно-Лядской, часть 2-я
- Гид по улице Маяковского: дома советских деятелей и светил науки позапрошлого века
- Гид по улице Муштари: от священников до суконных королей Прогулки по бывшей Новокомиссариатской, часть 1-я
- Гид по Казани Габдуллы Тукая: от Сенного базара до кладбища Как еще хранят память о поэте вне стен его музея?
- Гид по улице Волкова: летопись волонтеров, рабочих и сумасшедших Прогулка по Второй горе