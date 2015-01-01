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Прогулки по улицам Казани

Сюжет 16 материалов
Прогулки по улицам Казани
Фото: В.С. Казимирчик,1971 год / pastvu.com

«Реальное время» изучает историческую часть города Казани, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, купцы и ученые

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