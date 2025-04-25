В Казани закрыли опасный газовый объект в Советском районе
Судебные приставы ГУФССП России по Татарстану временно приостановили работу объекта газопотребления в Советском районе Казани. Причиной стало устаревшее оборудование, представляющее опасность для окружающих.
- Вместе с экспертами «Газпром трансгаз Казань» приставы отключили подачу газа, перекрыли вентили и наложили пломбы. Объект будет закрыт на 90 суток.
Для возобновления работы владельцу необходимо зарегистрировать оборудование, поставить его на учет, заменить неисправные датчики и устаревшие элементы системы.
Напомним, что недавно жилинспекция Татарстана наложила административные штрафы на общую сумму почти 1,2 млн рублей за нарушения правил пользования газом. Штрафы были выписаны как собственникам жилья, так и представителям поставщика газовых услуг.
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