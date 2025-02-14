«На обильный паводок рассчитывать не приходится»: Татарстан опасается нового обмеления Волги и Камы

Вопросы регулирования уровня воды в Волжско-Камском гидрокаскаде обсудили на научно-практической конференции в Минэкологии РТ

Фото: Людмила Губаева

В 2025 году боковые притоки Волги и Камы в весеннее половодье много воды не дадут. Инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук предрекает, что «у нас все еще впереди» и минимумы 1977 года будут перекрыты в ближайшем будущем. Заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Казани Дмитрий Трусов отметил катастрофическое снижение поголовья ценных пород рыбы на Нижней Волге. Другие эксперты говорят о том, что сохранение рыбохозяйственной полки для астраханцев любой ценой ведет к проблеме недостатка воды на Верхней и Средней Волге. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков настаивает на том, что нужно создать единое управление всем Волжско-Камским каскадом, чтобы интересы всех заинтересованных отраслей и регионов сходились в одной точке, а не тянули в разные стороны. Кроме того, вызывает недоумение министра отказ Росгидромета в бесплатном предоставлении данных со своих гидропостов. О чем еще говорили эксперты на Всероссийской научно-практической конференции — в материале «Реального времени».

Доработать Нижнекамское водохранилище, построить гидроузел на Нижней Волге и отдать решения по всему ВКК «в одни руки»

Вопросы регулирования сбросных расходов воды из водохранилищ ВКК обсудили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ в ходе научно-практической конференции, которая прошла в статусе всероссийской. Присутствовали ученые, эксперты в области эксплуатации водохранилищ, представители энергетической отрасли, природоохранных ведомств, посетил конференцию и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов. Эксперты обсудили, к чему приводит сброс воды из волжских водохранилищ в низовья Волги, как он влияет на все аспекты хозяйствования и что со всем этим делать. Конференция проводилась во исполнение поручения раиса Татарстана Рустама Минниханова, которое он дал по итогам встречи с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором А.А. Илюшиным.

Во время своего приветственного слова министр экологии РТ Александр Шадриков напомнил, что решать проблемы нужно комплексно и всесторонне, ведь от состояния реки напрямую зависят ее биоразнообразие, качество питьевой воды в водозаборах, судоходство, энергетика, рыбный промысел и другие отрасли. В своем докладе министр повторил предложения татарстанского Минэкологии, которые, по мнению экспертов, должны облегчить ситуацию.

предоставлено Минэкологии РТ

Во-первых, довести до проектных отметок режим работы Нижнекамского водохранилища. Ведь оно до сих пор эксплуатируется на непроектной отметке, «размыкая» непрерывность каскада и не создавая регулируемого запаса — вода из него транзитом поступает в Куйбышевское водохранилище. В свою очередь, это приводит к резким перепадам воды в «Куйбышеве», а из-за этого подмываются берега, разрушаются берегоукрепительные сооружения. Кстати, экономику этих потерь еще никто не переводил в рубли, заметил министр.

Во-вторых, построить низконапорный гидроузел в низовьях Волги ниже створа Волжской ГЭС, чтобы не нужно было делать экстренных весенних попусков воды со Средней Волги для сохранения условий нереста.

В-третьих, от Татарстана поступило предложение создать Средневолжское бассейновое управление, единый центр принятия решений по режиму работы всего Волжско-Камского каскада:

— Чтобы единое начало было не в подчинении отдельных субъектов, чтобы можно было из единой точки регулировать и координировать баланс воды. Это не обязательно должна быть Казань. Но нужно выйти с предложением и принять такое решение. Принимать решения должен единый центр управления ВКК! — объяснял Александр Шадриков.

«Я не понимаю позицию Росгидромета. Эти данные должны быть общедоступными!»

Ряд вопросов у экспертов возник к Росгидромету. Во-первых, оказалось, что с мая прошлого года ведомство запретило экологам бесплатный доступ к данным со своих гидропостов. Между тем именно на основании этих данных работает программный комплекс «Гидрокаскад» — с его помощью у Татарстана появилась возможность прогнозировать изменения уровней водохранилищ при заданном режиме сбросных расходов гидроузлов. Данные «Гидрокаскада» Татарстан бесплатно предоставляет всем заинтересованным ведомствам и регионам, регулирующим работу водохранилища. Однако с некоторых пор Росгидромет по факту саботирует эту работу.

— Мы не раз выходили с инициативой, чтобы нам его открыли. Обращались в Росгидромет по данному вопросу — предлагают закупать данные на платной основе. Я не понимаю позицию Росгидромета, ведь работа комплекса «Гидрокаскад» — это государственное задание, которое должно быть выполнено. Мы делали этот программный продукт за бюджетные деньги. Платить за данные? Но эти данные должны быть общедоступными! — недоумевал Александр Шадриков.

Кроме того, министр подпустил шпильку Росгидромету по поводу недостаточно точных прогнозов боковых притоков, которые ведомство регулярно делает и на основании которых принимаются решения о том, в каком объеме надо срабатывать водохранилища.

— Когда нам на заседаниях рабочей группы с пятого раза говорят, что они «попали» в прогнозы боковых притоков, это нас, конечно, сильно беспокоит.

Об этом же говорил и один из крупнейших в стране экспертов по работе каскада водохранилищ, инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук. Он рассказал, как Росгидромет запретил использование данных со своих гидропостов, Институту водных проблем РАН до определенного момента удавалось как-то их добывать, но со временем поток данных прекратился.

предоставлено Минэкологии РТ

Есть у Беднарука вопросы и к точности прогнозирования запасов воды, которое дает Росгидромет:

— В последние годы прогнозы сильно завышаются. Факт оказывается гораздо меньше, — говорил эксперт. — С нас все время требовали, чтобы мы точно руководствовались прогнозом. Мы высчитываем свой прогноз, в наших расчетах режима заложено формирование притоков (эксперт указал на сравнительные графики по 2019 году, — прим. ред.). Посмотрите, у них первоначально был средний прогноз притока 152, а в реальности получилось 112. Разница на 40 кубических километров! Еще в пятидесятых годах писали, что надеяться на прогноз — дело неблагодарное. Для того чтобы по нему можно было работать, он должен быть точным. И не только по объему, но еще и по распределению во времени — а этого у нас вообще нет. Росгидромет, думаю, эту задачу не решит. Мало того, он перекрывает данные тем, кто пытается это сделать.

Причем прогнозы ведомства регулярно уточняются, и окончательное «попадание» в первоначальные цифры происходит порой уже после того, как принято было решение сработать водохранилище. Итогом в такие годы становится тотальный недостаток запасов воды на Средней Волге.

Кто виноват в снижении поголовья рыбы?

Ни для кого не секрет, что спуск воды на Нижнюю Волгу происходит не только для того, чтобы не допустить наводнения во время половодья. В момент, когда вода достигает температуры, подходящей для нереста осетровых, происходят экстренные попуски воды в дельту Волги, чтобы дать ценным породам рыбы благополучно отнереститься. Сергей Беднарук в своем докладе заметил, что в 1960 году, до того как были выполнены все работы по гидрокаскаду, решили осуществлять спецпопуски воды в рыбохозяйственных целях. Причем была сделана оговорка: эту меру можно было применять только в маловодные годы.

Чтобы восстановить популяцию белуги искусственным путем, потребуется 50 лет, русского осетра — 20 лет, севрюги — не менее 11 лет. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— В итоге на нынешний год у нас будет уже 66-й «временный» специальный попуск, — констатировал эксперт.

Заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Казани Дмитрий Трусов в своем выступлении отмечал катастрофическое снижение запасов осетровых в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги. За 30 лет рыбы стало меньше в 10 раз, нерест осетровых в естественных волжских нерестилищах драматическим образом сжался. Да что там осетровые! Даже астраханская вобла находится под ударом — продолжается снижение ее биомассы, да так, что в этом году в Астраханской области запретили ее вылов.

— Не сгущу краски, если назову масштаб складывающейся ситуации экологической катастрофой. Чтобы восстановить популяцию белуги искусственным путем, потребуется 50 лет, русского осетра — 20 лет, севрюги — не менее 11 лет. В конце прошлого века произошла существенная деформация волжского стока: в осенне-зимний период сбрасывается 60% воды, на весенне-летний приходится не более 40. Объемы и сроки пропуска воды через плотины перестали обеспечивать оптимальное обводнение нерестилищ. Результат — воспроизводство водных биоресурсов снижается, — говорил прокурор.

Однако стоит заметить, что и популяция рыбы в Куйбышевском водохранилище сильно страдает: в злосчастном 2023-м, когда астраханскую рыбохозяйственную полку продлили за счет Куйбышевского водохранилища, в нашем регионе высохло около 70% икры, что вызвало огромный удар по воспроизводству поголовья гидробионтов.

В 2023 в нашем регионе высохло около 70% икры, что вызвало огромный удар по воспроизводству поголовья гидробионтов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А Сергей Беднарук задавался вопросом: только ли гидрохозяйственный режим так сильно снизил поголовье рыбы в низовьях Волги?

— Популяция воблы, добыча которой в середине прошлого века составляла 100 тысяч тонн, сейчас оценивается как депрессивная. Но давайте заглянем в материалы сессии Академии наук СССР 1933 года. Оказывается, что у нас добывалось от 40 до 61 тонны в те годы. А потом мы так хорошо «работали», что только одной воблы выбирали 100 тысяч тонн. Так, может быть, это не очень хорошо, что столько выбирали? Может быть, в этом причина оскудения запасов? — говорил эксперт.

Кроме того, он приводил свои собственные расчеты по добыче осетра: по некоторым данным, в 2002 году браконьеры выловили в 15 раз больше, чем рыбаки с законными лицензиями! А официальная добыча составила всего четверть от уровня 1970 года.

— Я, как простой советский инженер, беру эту четверть, добавляю к ней еще 15 четвертей в 2002 году и получаю, что в 2002 году добыча была в 4 раза больше, чем в 1970-м! — намекнул на чрезмерный вылов Сергей Беднарук.

А что будет в нынешнем году?

Вопрос маловодья становится актуальным ввиду его повторяемости. Дмитрий Трусов давал оценку, озвученную на заседании межведомственной группы в январе: запасы воды в снежном покрове и нормированные снегозапасы составляют 86%. Однако, по прогнозам, озвученным Сергеем Беднаруком, в 2025 году уровень запасов воды в снегу составляет 62—64%. Меньше было только в 2009 году, но «там были другие условия и водность».

— Таким образом, в этом году не приходится рассчитывать на обильный и продолжительный паводок, даже с учетом прогноза на обильные осадки в предстоящем месяце и в начале весны. Требуется выработка как безотлагательных мер, направленных на тонкую настройку водного режима каскада водохранилищ, исключение их чрезмерной предпаводковой сработки, рациональное использование имеющихся ресурсов и комплекс мер, позволяющих не допустить дефицита водных ресурсов в долгосрочной перспективе, — говорил Дмитрий Трусов.

По прогнозам, озвученным Сергеем Беднаруком, в 2025 году уровень запасов воды в снегу составляет 62—64%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр Шадриков тоже сообщил, что по 2025 году есть «большие риски по наполняемости» водохранилища. При этом Сергей Беднарук предупредил о том, что даже ситуация 2023 года, которая свежа в памяти, еще далеко не предел. Сегодня Волжско-Камский каскад водохранилищ находится в маловодной фазе. Поэтому работать нужно максимально плотно, гибко, причем всем.

По мнению Беднарука, удовлетворить всех одним махом не получится. Поэтому нужно работать над гидротехническими вопросами — его рекомендации в целом совпадают с теми предложениями, которые озвучивает татарстанское Минэкологии. Возведение низконапорного гидроузла на Нижней Волге, «доведение до ума» Нижнекамского и Чебоксарского водохранилищ (чтобы они смогли стать регулируемыми аккумуляторами воды) и единый центр принятия решений, «один хозяин» для всего ВКК, — вот необходимые шаги для предотвращения дальнейшего ущерба экологии и экономике Поволжья.

Вдоль Волжско-Камского каскада живут 60 миллионов россиян — 40% населения страны. Все они так или иначе страдают от точечных мер, которые принимаются в одних местах в ущерб другим. И сейчас уж точно не время тянуть одеяло на себя и исполнять в лицах басню «Лебедь, рак и щука».

— Все министерства, ведомства, субъекты экономики должны четко понимать: в поисках нашего единого мнения должен сложиться четкий диалог, чтобы мы вместе могли принимать решения. Не только на межведомственной группе, но и в целом. Надо обсуждать! — говорил Александр Шадриков.