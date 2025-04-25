В Казани мужчину отправили в СИЗО за оправдание терроризма в «Крокус Сити Холле»

Фото: Михаил Захаров

В Казани суд отправил в СИЗО 21-летнего местного жителя за публичное оправдание действий террористов в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского суда.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным следствия, в марте 2024 года молодой человек в Telegram-чате начал оправдывать террористов, всего через несколько дней после трагедии.

— Согласно заключению психолингвистического исследования, его высказывания содержат оправдания насильственных действий, включая массовое нападение и расстрел людей в «Крокус Сити Холле», — уточнили в суде.

Суд учел серьезность преступления и риск того, что обвиняемый может скрыться от следствия, поэтому решил заключить его под стражу на два месяца.

Напомним, что теракт произошел 22 марта прошлого года и унес жизни более 140 человек, еще свыше 550 получили ранения. В начале февраля этого года следствие по делу было завершено.