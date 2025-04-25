Apple перенесет сборку iPhone в Индию из-за торговой войны с Китаем

Apple планирует перенести производство всех iPhone, предназначенных для США, в Индию к 2026 году. Это решение связано с торговой политикой президента Дональда Трампа, которая значительно увеличила риски и затраты на производство в Китае, сообщил Financial Times.

Согласно источникам в компании, Apple уже давно стремилась диверсифицировать свои цепочки поставок, но теперь ей необходимо ускорить вывод производственных мощностей из Китая, где собирается большая часть ее смартфонов. К концу 2026 года компания планирует производить более 60 млн iPhone в Индии для американского рынка, что вдвое больше текущих объемов.

Торговые переговоры между США и Индией также способствуют этому переходу. Вице-президент Джей Ди Вэнс, находясь в Индии, сообщил о «хорошем прогрессе» в обсуждении импортных пошлин. Apple активно работает с администрацией Трампа, чтобы добиться выгодных условий для своей деятельности в Индии.

Трамп ранее объявил о введении новых таможенных пошлин на продукцию из 185 стран, что также повлияло на решение Apple.

Анастасия Фартыгина