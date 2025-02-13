В Минэкологии РТ на конференции предложили создать единый центр управления Волжско-Камским каскадом

Александр Шадриков предложил создать единое управление, которое регулировало бы вопросы наполнения всего Волжско-Камского каскада

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Сегодня в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам регулирования Волжско-Камского каскада. Ученые и эксперты, представители органов власти, заинтересованных организаций обсудили проблемы регулирования уровня воды и последствия, к которым приводит рассинхронизация интересов различных отраслей хозяйствования. Министр экологии РТ Александр Шадриков в своем выступлении предложил объединить усилия и создать единое управление, которое регулировало бы вопросы наполнения всего Волжско-Камского каскада.

— Говоря в целом о Волжско-Камском каскаде водохранилищ, нужно говорить о том, что проблема регулирования уровней не может быть решена путем территориального деления, решения отдельных, изолированных задач. Нужно объединить бассейновые советы на Волге и создать единый центр, — говорил министр.

Напомним, до 2001 года в Поволжье существовало Средневолжское бассейновое водохозяйственное объединение, которое учитывало интересы Куйбышевского водохранилища. На сегодняшний момент оно ликвидировано.

Но его отсутствие дало понять: все-таки нужен единый центр принятия решений о том, как будет функционировать Волжско-Камский каскад. На него должны быть возложены вопросы каскадного регулирования, распределение воды, решение задач по разработке прогностических моделей и т. д. Сейчас, в отсутствие единого центра принятия решений, возникает проблема конфликта интересов между волжскими регионами и отраслями хозяйствования.

Начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра РГАУ, один из крупнейших в стране экспертов по вопросам регулирования каскадов водохранилищ Сергей Беднарук поддержал мнение Александра Шадрикова:

— Нужно, вообще говоря, чтобы был один хозяин. Нужно делать единую структуру, куда входили бы и «рыбники», и энергетики, и все остальные. И тогда все это будет происходить в рамках единого органа, который будет нести конкретную ответственность [за то, что происходит].

Людмила Губаева