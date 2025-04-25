Путин встретится с американским спецпосланником Уиткоффом в Кремле

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин проведет встречу с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

— Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа, — уточнил Песков. Встреча запланирована на пятницу.

Ранее сообщалось, что, если по итогам консультаций позиции Вашингтона, Европы и Киева совпадут, Уиткофф отправится в Россию. США представят для обсуждений и обратной связи «список потенциальных вариантов», в котором есть пункты об официальном признании Вашингтоном Крыма российским, негласном признании контроля России над новыми регионами, снятии с повестки вопроса о вхождении Украины в НАТО.

Стивен Уиткофф уже трижды посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Последняя встреча прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.



Анастасия Фартыгина