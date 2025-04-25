Госавтоинспекция Казани задержала ребенка, который управлял багги с согласия отца

Фото: Михаил Захаров

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 9-летнего мальчика, управлявшего багги на дублере Вознесенского тракта. Ребенок катался за рулем с согласия 39-летнего отца, который находился тут же в качестве пассажира. Об этом Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

На отца составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу без права управления). Также материалы направлены в полицию для рассмотрения вопроса о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет и привлечении родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортное средство помещено на специализированную охраняемую стоянку. Инцидент произошел в ходе операции «Мотоцикл».

Матвей Гавриков