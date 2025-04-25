Татарстан занял 4-е место в России по налоговым и неналоговым доходам

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2025 года Татарстан собрал 161,2 млрд рублей в консолидированный бюджет. Об этом сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов на совещании с финансовыми и налоговыми органами.

Из этой суммы 140,1 млрд рублей составили налоговые и неналоговые доходы. Из них в республиканский бюджет поступило 121 млрд рублей, а в местные бюджеты — 19,1 млрд рублей.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Файзрахманов подчеркнул, что Татарстан занимает четвертое место среди всех регионов России по объемам доходов бюджета, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Напомним, что в первом квартале 2025 года объем розничного кредитования в России сократился на 52% и составил 1,86 трлн рублей. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).



Анастасия Фартыгина