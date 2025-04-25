В Казани запустят новый троллейбусный маршрут №11 с 1 мая
С 1 мая 2025 года в Казани начнет работать новый троллейбусный маршрут №11. Он будет соединять сквер им. Г. Тукая и Танковое училище, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
На новом маршруте будут остановки у Казанского зооботанического сада, «Квартала юстиции» и Танкового училища. Троллейбусы будут курсировать с интервалом в 17 минут. Если пассажиропоток увеличится, количество троллейбусов на маршруте также увеличат.
Кроме того, с 1 мая маршрут №6, который соединяет сквер им. Г. Тукая и ул. В. Кулагина, вернется к прежней схеме движения.
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