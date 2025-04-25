Аллергики чаще всего спасаются от цветения в Сочи, Крыму и Краснодарском крае

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Каждый десятый аллергик в России (10%) регулярно уезжает в другой регион в период цветения из-за аллергии на пыльцу, а самым популярным направлением для «пыльцевых беженцев» являются Сочи, Крым и Краснодарский край, показало исследование компании Level Group. Об этом сообщили RT.

В топ-3 направлений вошли Сочи (26%), Крым (22%) и Краснодарский край (19%), за ними следуют Карелия и Байкал (по 11%), а также горные районы (11%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Врач высшей категории, аллерголог Светлана Турбовская рекомендует закрывать окна, использовать кондиционер, проводить влажную уборку и принимать душ после улицы, а также использовать специальные назальные спреи и фильтры-невидимки для защиты от пыльцы.

Напомним, что депутат Госдумы Сергей Леонов предложил, чтобы работники с выраженными симптомами аллергии могли уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в период цветения растений, на которые у них аллергия. Это позволит им избежать обострения симптомов и улучшить качество жизни.



Анастасия Фартыгина