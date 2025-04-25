В Татарстане стартовала операция «Нерест» с запретом на промышленный лов рыбы

Фото: Олег Тихонов

С 25 апреля в Татарстане стартует операция «Нерест-2025», направленная на защиту рыбных запасов в регионе. В рамках этой операции вводится полный запрет на промышленное рыболовство до 5 июня, что связано с установлением запретных сроков для Волжско-Каспийского бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам.

Также для любителей рыбалки разрешается использовать одну поплавочную или донную удочку с берега, при этом количество крючков не должно превышать двух на одного человека.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За нарушение правил рыболовства предусмотрены серьезные наказания. Штрафы могут составлять от 2 до 5 тыс. рублей, а также возможна конфискация судна и орудий ловли.

Если нарушение причиняет крупный ущерб или происходит в местах нереста, штраф может вырасти до 500 тыс. рублей, а срок лишения свободы — до двух лет. За вылов краснокнижных видов рыб штраф может достигать одного миллиона рублей, а срок заключения — трех лет.



Анастасия Фартыгина