Казанский аэропорт потерял позиции в рейтинге комфорта, уступив Уфе
Аэропорт Казани занял 18-е место в ежегодном рейтинге комфорта российских аэропортов по версии Forbes, что значительно ниже, чем в прошлом году. В этом списке он уступил также уфимскому аэропорту, который оказался на 12-й позиции.
Рейтинг составлен на основе анализа крупных аэропортов с пассажиропотоком более миллиона человек в год. Казанский аэропорт набрал всего 33,4 балла из возможных 88. Основные проблемы связаны с долгим ожиданием багажа, за что аэропорт получил низкие оценки. Также не впечатлили показатели по развитию маршрутов (4 из 10) и транспортной доступности (4,6 из 15).
Сервис в Казанском аэропорту оценили на 23,8 балла из 58. В то время как лидерами рейтинга стали Шереметьево, Домодедово и аэропорт в Новом Уренгое. Интересно, что три года назад Казанский аэропорт считался одним из лучших.
В 2024 году началась его реконструкция с инвестициями более 7 млрд рублей, что должно было улучшить качество обслуживания и увеличить вместимость.
Напомним, что на проектно-изыскательские работы по дооснащению аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры аэропорта «Казань» направили 3 млн рублей.
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