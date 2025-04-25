На дорогах Татарстана с начала года погибли 73 человека

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года на дорогах Татарстана произошло 754 ДТП, в которых погибли 73 человека. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республики Дамир Бикмухаметов.

По его словам, также 947 человек получили ранения в этих авариях. Бикмухаметов уточнил, что некоторые ДТП произошли из-за несоблюдения режима труда и отдыха водителями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане решили усилить ответственность родителей, разрешающих своим детям ездить на квадроциклах. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец настаивает на введении штрафов для тех, кто не соблюдает правила безопасности.

Анастасия Фартыгина