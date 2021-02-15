«Участком КЗИО Казани завладели граждане США»: задержан «беглый» фигурант дела БТИ и Росреестра

Пропавший 1,5 года назад обвиняемый в аферах на 20 млн рублей уверяет — сдался следствию сам

Фото: Ирина Плотникова

В СИЗО Казани после полутора лет розыска водворен 40-летний Виталий Зотов. На прошлой неделе он явился в Следком вместе с адвокатом и заявил — ни от кого не скрывался, просто не знал о претензиях силовиков. Следователи считают Зотова активным участником группы риелторов-бизнесменов-чиновников, обвиняемых в отчуждении 13 муниципальных объектов на 47 млн рублей. Десять фигурантов дела, включая бывшую замглавы Росреестра по РТ, уже получили статус подсудимых.

«Надеюсь, получится доказать свою непричастность»



Временно безработным представился на заседании Советского райсуда Казани «беглый» фигурант дела Росреестра Виталий Зотов. С его слов, «пока был под следствием — жил по друзьям и знакомым, занимался сборкой металла и другой деятельностью», а потом начался коронакризис, и работы уже не было. Любопытно, но параллельно с этим 40-летний обвиняемый уверяет — ни о каком следствии и о собственном розыске ничего не знал. Информацию получил лишь на прошлой неделе и сразу же добровольно явился во 2-й отдел Следкома по РТ. Вместе с адвокатом.

«Именно в Следкоме был оформлен протокол задержания», — подтвердила «Реальному времени» защитник обвиняемого Наталья Жажнева.

Как прозвучало в ходатайстве Следкома, Зотову еще в декабре 2019 года заочно предъявили обвинение в хищении трех участков и двух нежилых помещений, а позже выделили его дело из материалов основной группы фигурантов «дела БТИ и Росреестра» и приостановили на время розыска.

Искали тщательно, следили за квартирой, где остались жена и ребенок обвиняемого, за контактами семьи, но Зотов прятался хорошо, уверяет источник «Реального времени», близкий к оперативным службам. Он предполагает, что выйти из сумрака именно сейчас беглец решил по ряду причин. Банальная — кончились средства, процессуальная — «дело БТИ и Росреестра» дошло до суда, и если скрываться дальше, до приговора, то можно упустить шанс довести свою позицию и позволить другим обвиняемым переложить часть своей вины на беглеца...

«Именно в Следкоме был оформлен протокол задержания», — подтвердила «Реальному времени» защитник обвиняемого Наталья Жажнева

— Как только я узнал, что есть проблемы со следствием — я явился сам. Надеюсь, в ходе следствия у меня получится доказать свою непричастность к тому, что инкриминируют. За мои 40 лет не было ни одного привода и правонарушения, — объяснял задержанный на заседании суда по мере пресечения.

В чем обвиняют Зотова?

«Реальному времени» удалось выяснить, что Виталий Зотов долгое время был другом, а позже породнился с другим обвиняемым из «дела БТИ и Росреестра» Михаилом Мартыненко. Жены Виталия и Михаила являются родными сестрами.

Мартыненко ранее был замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова, перебравшись в Казань, возглавил агентство недвижимости «Азбука жилья» на улице Авангардной — через дорогу от управления Росреестра по РТ. По версии обвинения, сосед-бизнесмен Мартыненко приложил силы к тому, чтобы наладить неформальные (подозрения в коррупции следствию доказать не удалось) связи с сотрудниками данного госучреждения. Напомним, прописку в данном уголовном деле получили замглавы управления Росреестра РТ Ада Зайдуллина и замначальника отдела управления Светлана Рахматуллина. Первую обвиняют в причастности к серии хищений муниципальных объектов, превышении полномочий и фальсификации данных в едином госреестре недвижимости. Второй вменяют три эпизода мошенничества.

Мартыненко — по восьми эпизодам и двум покушениям на хищение с легализацией части доходов от незаконного отчуждения муниципальной недвижимости. Зотову заочно предъявили четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере с общим ущербом 20,3 млн рублей. Потерпевшим признан Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани. Все преступления начались еще в 2012—2013 годах.

Прописку в данном уголовном деле получили замглавы управления Росреестра РТ Ада Зайдуллина (на фото) и замначальника отдела управления Светлана Рахматуллина

Эпизод 1. Хищение двух нежилых помещений 369 кв. м в доме 9 по проспекту Ибрагимова в Казани рыночной стоимостью 7,6 млн рублей

По версии СК, Мартыненко и Зотов предложили председателю ЖСК «Заря-28» Артуру Акчурину подделать документы о якобы имевшей место сделке по продаже исполкомом цокольных квадратов еще в 1999 году, а дальше бывший техник АО «Бюро технической инвентаризации РТ», риелтор Марина Мазитова вшила эту «липу» в инвентарное дело БТИ, воспользовавшись доверием ведущего юрисконсульта БТИ РТ Марии Чинаховой (обвиняется по другим эпизодам в двух мошенничествах и двух взятках 40 и 250 тыс. рублей). Далее участники схемы подали документы на госрегистрацию права собственности по сфабрикованным документам 1999 года, а Зайдуллина помогла в этом, корректируя их действия, считают силовики.

Эпизоды 2—4. Отчуждение из муниципальной собственности трех земельных участков с их регистрацией по подложным документам — 1 084 кв. м на ул. Односторонняя Гривка (ущерб оценен в 6,4 млн рублей), 1 385 кв. м на ул. Лазарева (3,8 млн) и 1 019 кв. м на ул. Международой (2,5 млн).

Как полагают силовики, участники преступной группы приискивали пустующие земли, затем заказывали Акчурину за вознаграждение в 30—50 тысяч рублей липовые документы задним числом, затем подавали документы на регистрацию права собственности в Росреестр, после чего оформляли фиктивный ряд сделок с дарением, а также продажей участков (родственникам и подставным лицам, включая бомжей) с обязательной регистрацией смены собственника.

Всего по «делу БТИ и Росреестра» проходят 13 объектов. Фото kazned.ru

Финальным актом была реализация муниципальной земли тем, кто и не подозревал, каким образом ей завладели. Причем участок на Гривке был продан чуть выше рыночной стоимости — за 6,5 млн рублей, а вот участок на Международной почему-то ушел с большим дисконтом — всего за 980 тысяч рублей. Причем сделка также была международной — покупателями выступила семья граждан США — однофамильцев известного российского юмориста. И хотя следователи и опера установили — участком иностранцы завладели, не подозревая о предыстории этого имущества, сейчас на эту землю наложен арест. Как и на все другие отчужденные муниципальные владения.

Всего по «делу БТИ и Росреестра» проходят 13 объектов — девять земельных участков, два нежилых помещения и квартира. Незаконная регистрация еще двух муниципальных участков была сорвана. Общий ущерб городской казны оценен в 47 млн рублей с лишним.

«Казанова» Насыбуллин еще бегает

В пятницу, 12 февраля, замруководителя 2-го отдела Следкома по РТ Елена Ахметзянова просила Советский райсуд отправить Виталия Зотова в СИЗО. С ее слов, расследование по его делу было приостановлено на полтора года, и на данный момент есть опасения, что обвиняемый может создать новые проблемы — снова скрыться, оказать давление на свидетелей и других обвиняемых. Ахметзянова предложила водворить беглеца в СИЗО-2 Казани. «Есть основания полагать, что в СИЗО-1 у него работают родственники», — отметила она.

Представитель прокуратуры Советского района Артур Юсупов позицию следствия поддержал.

Защитник обвиняемого настаивала на домашнем аресте, называя ходатайство недостаточно мотивированным и необоснованным.

Представитель прокуратуры Советского района Артур Юсупов позицию следствия поддержал

— В материалах дела не представлено доказательств, что он действительно находился в розыске с какого-либо времени и что он вообще допрашивался следствием в качестве свидетеля либо подозреваемым, — заявила в суде адвокат Наталья Жажнева. — Как нет доказательств, что постановление от декабря 2019 года о предъявлении обвинения вообще существует.

Судья Расим Шакирьянов решил водворить Зотова в СИЗО-2.

В бегах по тому же делу остается лишь Наиль Насыбуллин, экс-директор развлекательного заведения «Казанова» в ТРК «Корстон». По данным «Реального времени», ему инкриминируют лишь один эпизод хищения. Ждать ли его явки в Следком — покажет время.

Заметим, на момент «пропажи» Зотова и Насыбуллина в деле фигурировали 11 подозреваемых и обвиняемых. Сегодня их число сократилось до 10 (претензии с супруги Акчурина были сняты). Восемь фигурантов уже предстали перед судом. Старт их процесса назначен на март. Ну а следствие по делу Зотова пока продолжается.