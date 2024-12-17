Главный приз второго этапа розыгрыша от «ТАИФ-НК АЗС» отправился в Нижнекамск

Фото: Михаил Захаров

Состоялся второй этап розыгрыша призов в традиционной ежегодной акции от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана — ООО «ТАИФ-НК АЗС» — «Охота за «Легендой». Было разыграно почти 2,5 тыс. призов, в том числе главный приз — отечественный внедорожник Lada NIVA Legend.

Вручение призов победителям состоялось 17 декабря. Счастливчики, ставшие обладателями сертификатов на сумму в 10 тыс. рублей и главного приза — автомобиля, собрались на АЗС №166, что по адресу ул. Нэфис, 1а.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Не сказать, что азартный. И это — первый крупный выигрыш в моей жизни. По гороскопу Весы — привык все взвешивать. Когда позвонили — сначала не поверил. Теперь тем, кто сомневается и не верит в свою удачу, могу посоветовать одно: заправляйтесь в сети АЗС «ТАИФ-НК», регистрируйте чеки, и, возможно, именно вам улыбнется удача в следующий раз, — поделился эмоциями обладатель сертификата Рифат Хакимуллин. Мужчина приехал за призом из Высокой Горы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— А я была уверена, что выиграю «Ниву». Женская интуиция помогает побеждать. Правда, сейчас мой приз — сертификат. Пригодится — будем заправляться и… регистрировать чеки. Мы не сдаемся и будем дальше бороться за главный приз. Вот сын подрастет — и будет кому ездить на «Легенде», — рассказала журналистам еще одна призер — Екатерина Лузганова.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В то, что новенькая Lada NIVA Legend теперь принадлежит именно ей, Лариса Васильева, приехавшая вместе с мужем из Нижнекамска, окончательно поверила, только когда получила ключи из рук коммерческого директора ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиля Шайдуллина.

— За всю свою сознательную жизнь я ни разу не выигрывала ничего. Но, видимо, настал мой день — и случилось такое! Хочу развеять миф о том, что выиграть нереально! В «ТАИФ-НК АЗС» все реально. А еще все прозрачно и честно. Мы всей семьей уже 5 лет пользуемся заправками «ТАИФ-НК АЗС». На семейном совете решим, кто будет ездить на «Легенде». У нас с мужем машины есть. А вот дочь права получила совсем недавно, — сообщила счастливая обладательница главного приза этапа.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— В преддверии наступающего Нового года хотим пожелать жителям республики всех благ, а также обязательно найти время, чтобы посетить своих родных и близких, а сеть «ТАИФ-НК АЗС» в этом поможет! Приезжайте на АЗС, заправляйтесь качественным автомобильным топливом, поставляемым напрямую от производителя — завода АО «ТАИФ-НК», регистрируйте чеки и… Впереди еще один этап акции. В феврале мы снова разыграем тысячи призов и еще одну Lada NIVA Legend. Шанс стать победителем есть у каждого! — подчеркнул Наиль Шайдуллин.

Арсений Фавстрицкий