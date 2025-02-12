Сеть «ТАИФ-НК АЗС» завершила одну из самых масштабных в своей истории акций

Фото: Динар Фатыхов

Еще одна Lada NIVA Legend и более 2 тыс. призов в прямом эфире обрели своих новых владельцев в рамках третьего, завершающего этапа розыгрыша традиционной маркетинговой акции «Охота за Легендой» от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана — ООО «ТАИФ-НК АЗС».

— Количество призов и в самом деле впечатляет, — поделился эмоциями специальный гость розыгрыша — один из самых титулованных автоспортсменов России, мастер спорта международного класса, пилот команды «ТАИФ Моторспорт», собравший в свою копилку практически все трофеи ведущих автодисциплин Дмитрий Брагин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Год назад я уже был в этой студии и уже тогда убедился: у «ТАИФ-НК АЗС» все честно и прозрачно, — признался специальный гость розыгрыша. И добавил: — Все равно волнительно наблюдать за процессом.

8 раз запускался генератор случайных чисел, определяя обладателей сертификатов на скидку и подарочных карт на топливо. И вот кульминационный момент — определение обладателя главного приза этапа — автомобиля Lada NIVA Legend. В течение трех рабочих дней полный список победителей будет размещен на сайте.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Акции такого масштаба, где в три этапа были разыграны 6 360 призов и три(!) автомобиля, в истории ООО «ТАИФ-НК АЗС» еще не бывало.

— Совсем скоро ключи от Lada NIVA Legend будут вручены ее новому владельцу. Эта акция завершена, а это значит, что впереди наших клиентов ждут новые яркие события от сети «ТАИФ-НК АЗС». Заправляйтесь высококачественным топливом, поставляемым напрямую от производителя — АО «ТАИФ-НК», наслаждайтесь поездками и следите за новостями на нашем сайте — подчеркнул коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.