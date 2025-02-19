«Четыре поражения — ерунда»: что происходит с «Ак Барсом» за месяц до плей-офф

Разбор проблем «барсов» — мнения Гатиятулина и экспертов

«Ак Барс» продлил серию поражений до четырех матчей подряд. Такого с командой при Анваре Гатиятулине не случалось. Ранее худшим отрезком для «барсов» в текущем чемпионате был период в октябре, когда уступили в трех играх кряду. Что происходит с «Ак Барсом» — разбиралось «Реальное время».

Как Гатиятулин объясняет поражения



Спад в результатах произошел после перерыва на Матч звезд КХЛ. «Ак Барс» уходил на паузу с яркими победами над «Куньлунем» (6:3), СКА (8:3) и «Автомобилистом» (4:1) и в ранге чуть ли не главного фаворита Кубка Гагарина. Но все резко изменилось буквально за неделю. Казанцы крупно проиграли «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3) и «Авангарду» (2:6), а во вторник не смогли переиграть «Нефтехимик» (2:3) в Нижнекамске.

После каждого из проигранных матчей тренерский штаб ссылался на различные причины таких результатов. Всего версий вышло четыре:

«Возможно, выпали из ритма, потому что упала командная скорость», — говорил Гатиятулин после поражения от «Торпедо».

«Нам не хватило реализации», — произнес Гатиятулин после «Салавата Юлаева».

«Потеряли чувство гола, от этого появилась нервозность в действиях», — объяснял Гатиятулин поражение от «Авангарда».

«Проиграли один матч, пошла неуверенность, началась спешка», — сказал Анвар Рафаилович в Нижнекамске.

Из очевидных причин можно выделить еще парочку проблем «Ак Барса». Первое — травмы ведущих игроков: защитник Митчелл Миллер и форвард Илья Сафонов пропустили последние матчи команды. Также выпадали из игрового ритма Альберт Яруллин и Ник Петан, а новичок Эрик О’Делл до сих пор не пришел в себя после восстановления и еще не вписался в состав команды.



Также захромала реализация большинства. В четырех последних матчах «Ак Барс» имел 21 попытку, но сумел отличиться в них лишь однажды. При этом команда, действуя с численным перевесом, умудрилась пропустить дважды от «Авангарда» и один раз в игре с «Нефтехимиком». В обоих случаях эти голы стали победными для соперника.

Продолжают показывать нестабильную игру вратари. Амир Мифтахов и Тимур Билялов совершенно точно не могут записать нынешний сезон себе в актив. Хоть голкиперы «Ак Барса» не проваливаются, но не спасают команду в нужный момент. В то же время вратари «Торпедо», «Салавата», «Авангарда» и «Нефтехимика» провели свои лучшие матчи как раз против казанцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Соперники были по зубам «Ак Барсу»

Немаловажным фактором является спад в игре лидеров «Ак Барса». Лучшие бомбардиры команды Артем Галимов, Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Никита Лямкин на четверых забросили одну шайбу на отрезке после Матча звезд. Чуть лучше обстоят дела у Дмитрия Яшкина, у которого два гола и передача, но проблема налицо.

Не поддержали команду и остальные два звена. Продолжает коллекционировать «сухие» матчи Эрик О’Делл, приходивший в трансферный дедлайн для усиления состава. Правда, здесь стоит сделать оговорку, что канадца пока используют в третьей тройке атаки, явно не по назначению. Гатиятулин после поражения от «Нефтехимика» обещал сделать перестановки в составе. Высока вероятность, что Эрика передвинут во второе или даже первое звено. Кроме того, вернется после травмы Сафонов — еще одна опция в центр нападения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Некоторые эксперты полагают, что дело может быть связано с внутренними моментами в команде. В разговоре с «Реальным временем» своим видением ситуации поделился бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев. Опытный специалист, в частности, вспомнил эпизод с участием форварда казанцев Никиты Дыняка, у которого в ходе одного из январских матчей прямо на лед вывалился телефон. Подобные инциденты в хоккее считаются из ряда вон выходящими. К тому же, по словам эксперта, клуб такого уровня не имеет права допускать серию поражений, в особенности с такой разницей шайб.



— «Ак Барс» хорошо укомплектован, игроки понимают свои сильные стороны. Возможно, есть какие-то недопонимания внутри команды, с тренерским штабом. Не могу сказать, надо быть внутри коллектива, чтобы точно назвать причины спада. Ездят там игроки с телефонами в трусах или нет, это внутренняя кухня, которая остается вне кадра. Гатиятулину виднее в данном случае. Хотя клуб, который претендует на высокие места, не имеет права допускать три крупных поражения подряд и серию из четырех игр без побед. Не могу сказать, что соперники были не по зубам «Ак Барсу», — считает Плющев.

«Четыре поражения подряд — ерунда!»

Впрочем, есть еще одно мнение относительно нынешней серии поражений «Ак Барса». Некоторые убеждены, что паниковать раньше времени не стоит. До плей-офф остается около месяца, тренерский штаб успеет исправить ошибки, доработать игровые моменты. В иных случаях бывает даже полезно испытать спад в преддверии Кубка Гагарина, чтобы затем сделать рывок в матчах на выбывание.

Подобного мнения придерживается известный казанский комментатор Александр Норден. В общении с «Реальным временем» он назвал нынешнюю серию из четырех поражений «Ак Барса» ерундой, которая случается со всеми командами.

— Мне нравится команда в этом сезоне. У всех бывают спады. Гатиятулин сказал, что повлияла пауза на Матч звезд. Видимо, что-то сбилось, но это у всех, кроме «Локомотива», — у СКА, ЦСКА, «Динамо» и так далее. Ничего удивительного, такое случается на длинной дистанции. Тренеры опытные, игроки разумные, желание побеждать остается. Семь или восемь поражений — вот серия, а четыре — ерунда! В пятницу выиграют у «Нефтехимика» и все забудут. А какое место мы займем в итоге, не так уж и важно. Плей-офф всегда непредсказуем, как там карта вывезет, никто не знает, — сказал Норден.

Проверить прогноз эксперта можно будет уже 22 февраля. После сложного выезда «Ак Барс» возвращается в Казань, где сыграет ответный поединок с «Нефтехимиком» в рамках «татарстанского дерби».