«Салават» сполна отыгрался на слабостях «барсов»: «Ак Барс» повалился после Матча звезд

Вместо досрочного выхода в плей-офф — 1:8 в двух матчах

«Ак Барс» впервые с октября прошлого года проиграл второй матч кряду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казанцы снова оступились в Уфе — 0:3, где в текущем сезоне ни разу не смогли победить «Салавата Юлаева». После перерыва на Матч звезд команда Анвара Гатиятулина не набрала ни одного очка, хотя до этого имела серию из пяти побед подряд. Что случилось с «Ак Барсом» — читайте в материале «Реального времени».

Продолжение «казанского кошмара»



Стартовый период матча в Уфе в исполнении игроков «Ак Барса» будто был продолжением игры с «Торпедо» (1:5). Казанские хоккеисты долго не могли прийти в себя, катаясь по льду без какого-либо энтузиазма. В Казани нижегородцы достаточно быстро наказали «барсов» за такой сонный хоккей, а вот «Салават Юлаев» растянул дело до второго периода.

При этом у «Ак Барса» вернулся в состав канадский форвард Ник Петан, отсутствовавший последние пять матчей. Легионер сходу получил свое место в первой тройке атаки с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым. В свете многочисленных травм ведущих хоккеистов, возвращение канадца было очень своевременным. К тому же в Уфе не смог сыграть защитник Альберт Яруллин, который присоединится к команде в выездной серии чуть позже.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый период матча в Уфе можно разделить на две части. В стартовом отрезке команды осторожничали, играя преимущественно без бросков в створ. Далее хоккей раскрылся, но все равно это мало походило на «зеленое дерби», к которому уже все успели привыкнуть. Возможно, проблема кроется в количестве очных матчей в сезоне. К шестому поединку обе команды уже успели выяснить слабые и сильные стороны друг друга.

Ближе к концу первого периода стало чуть горячее. Причем жарче стало со стороны «Салавата». Хозяева проводили больше позиционных атак и в итоге перебросали казанцев в два раза — 11:5. «Ак Барс» пытался отодвинуть игру от своих ворот, редко выбегая в контратаки. Впрочем, даже этот отрезок нельзя занести командам в актив. От «Зеленого дерби» ожидали гораздо большего, прежде всего по эмоциям.

Ливо слухи не подкосили

Забегая вперед, можно подметить откровенно слабую игру защитников «Ак Барса». Еще в первом периоде встречи казанцы несколько раз грубо ошибались с передачами в своей зоне. Минимум двумя перехватами отметился форвард «Салавата» Джошуа Ливо. Лучший бомбардир чемпионата в первом случае заработал на себе удаление, а во втором — вывалился на рандеву с вратарем. Всего за игру «юлаевцы» оформили 11 перехватов, из них четыре пришлись на Ливо.

Канадец, как и Петан, вернулся в состав своей команды прямо перед «зеленым дерби». В отличие от казанского соотечественника, Ливо без гола не остался, продлив результативную серию в чемпионате до девяти игр подряд. Форвард «Салавата Юлаева» близок к тому, чтобы побить рекорд Сергея Мозякина по количеству заброшенных шайб за одну «регулярку». До рекордного показателя лидеру снайперской гонки осталось забить всего восемь раз.

Примечательно, что в преддверии «Зеленого дерби» вновь активизировались слухи об уходе Ливо после этого сезона. Контракт форварда с «Салаватом Юлаевым» истекает в мае, поэтому такие разговоры вполне уместны. Но если в январе перед игрой в Казани — это можно было списать на случайное совпадение, то теперь уже все выглядит определенной тенденцией. Сейчас в прессе заговорили про желание Ливо получать в новом сезоне 150 млн рублей, а главным претендентом называют «Амур».

Вывести из себя канадца подковерные игры в СМИ не помогли. «Салават Юлаев» одержал победу, а Ливо отметил дело забитым голом. Впрочем, было это уже в третьем периоде и в пустые ворота, но факт остается фактом.



Набиев — злой гений для «Ак Барса»

Во втором периоде команды разбегались. Катализатором стал гол Артема Набиева в ворота «Ак Барса». Форвард «Салавата Юлаева» три из пяти своих шайб в дебютном сезоне в КХЛ забил в «зеленом дерби». На этот раз Набиев пробил Тимура Билялова хлестким броском из-под защитника, воспользовавшись передачей партнера из угла — 0:1. Стоит заметить, что в этом эпизоде чуть раньше без клюшки остался Никита Лямкин, чем серьезно облегчил задачу «юлаевцам».

Тут же из-за ошибки Степана Фальковского выбегал два в одного Скотт Уилсон, но не смог переиграть вратаря казанцев, не поделившись шайбой с Ливо. Словно не чувствуя нарастающего преимущества соперника, Эрик О'Делл умудрился схватить удаление, грубо сыграв в центре площадки. Канадский новичок «Ак Барса» в восьмой раз подряд остался без набранных очков и продолжает собирать вопросы относительно своего пребывания в команде.

Точку в сомнениях по иностранцу могло поставить большинство «Салавата Юлаева», однако уфимцы не реализовали свои многочисленные моменты. Вначале казанцы спаслись с подставки Саши Хмелевского, затем с попадания шайбы в перекладину и выпада Нэйтана Тодда.

«Ак Барс» вернулся в игру ближе к концовке периода, воспользовавшись удалением Егора Сучкова. Гости организовали штурм ворот Семена Вязового, но вратарь хозяев справился с натиском, вытащив пару опасных бросков. Также было чудесное спасение после красивой комбинации «барсов» с выводом Даниила Журавлева на свободный простор и штанга в моменте с Петаном.

Ответ последовал от Ливо. Канадец организовал момент для Набиева — мимо. Затем сам исполнил сольно, бросал с добиванием, обыграв двоих — Билялов остановил щитком. Период закончился двойной опасностью у ворот Вязового, но сначала Журавлев, потом Петан не попали в пустой угол. Голкипер «Салавата Юлаева» в этот вечер творил чудеса.

Грязный прием О'Делла на Михаиле Науменкове прямо с сиреной выглядел попыткой отыграться за упущенные возможности. На площадке едва не завязалась драка, однако судьи вовремя погасили страсти.

«Особые эмоции обыграть «Ак Барс» в день рождения»

Вместе с дракой, как оказалось, погасла страсть и у игроков «Ак Барса». После ударной концовки второго периода, ожидалось, что гости побегут восстанавливать равновесие в счете. Но реальность была другая. Сонное царство вернулось на лед и не отпускало казанцев до финала игры.

Комментаторы пытались оправдать команды, называя хоккей в третьем периоде аккуратным. Только вот был он аккуратным только со стороны «Салавата Юлаева». Игроки «Ак Барса» пребывали в каком-то трансе и сами себе привезли второй гол. Алексей Марченко при выходе из зоны отдал пас назад, в никуда. Данил Алалыкин перехватил шайбу, выкатил из-за ворот на Дениса Яна, которому оставалось только замкнуть передачу — 0:2.

В конце третьего периода Фальковский, фактически, приговорил «Ак Барс», заработав двойной малый штраф. Казанцы в меньшинстве сняли вратаря на пятого полевого, изо всех сил пытаясь забить хоть гол престижа. Реализовать задуманное не получилось. А вот «Салават Юлаев» свой план выполнил. Точку в счете поставил Ливо, забивший в пустые ворота — 0:3.

Уфимцы лихо отпраздновали 50-летний юбилей главного тренера команды Виктора Козлова. С утра коллектив клуба подарил специалисту праздничный торт, власти региона представили юбиляру к ордену «Салавата Юлаева», а хоккеисты на вечер припасли «сухой» разгром «Ак Барса».

— Все было неожиданно, был сфокусирован на матче. Когда показали видеоклипы и сказали, что представили к ордену «Салавата Юлаева», было неожиданно, но очень приятно. Победы над «Ак Барсом» в день рождения было достаточно. Даже не могу поверить, что мне уже 50 лет. Конечно, особенные эмоции обыграть «Ак Барс» в юбилей, не буду скрывать. Ребятам спасибо огромное. Были опасения, что могло все сложиться в другую сторону, — поделился эмоциями от победы Козлов.

Нет ротации — нет результата?

«Ак Барс» же впервые с середины октября проиграл второй матч кряду. Перерыв на Матч звезд совсем расклеил игру команды. Хоккеисты выглядят тяжеловато, играть на высоких скоростях на протяжении всего матча совсем не получается. 1:8 в двух поединках после звездного уикенда выглядят заслуженными по такой игре «барсов».

В чем причина подобного катаклизма — разбираться тренерскому штабу. Есть ощущение, что игроки немного наелись. Ведущим хоккеистам в последнее время пришлось вынести серьезную нагрузку в свете травм Митчелла Миллера, Ника Петана и Ильи Сафонова. К тому же по различным причинам выпадал Яруллин, а новичок О'Делл не вписался в игру. Возможностей для ротации состава было откровенно мало.

Впрочем, Анвар Гатиятулин увидел проблески в выступлении команды по сравнению с матчем против «Торпедо».

— Мы знаем, как результативно может играть наша команда. Возможно, в прошлом матче мы не так активно играли, но сегодня и движение было хорошее, и нацеленность на ворота, и моменты были создали. У нас только Даниил Журавлев мог хет-трик сделать. Будем работать, чтобы создавать еще больше моментов и реализовывать их, — сказал Гатиятулин.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 Набиев (Черный, Варлов, 27:21)

2:0 Ян (Алалыкин, 49:25)

3:0 Ливо (Хмелевский, 59:32, ПВ, 5х4)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 февраля в Омске с «Авангардом». Для выхода в плей-офф КХЛ казанцам было достаточно победить в Уфе, но сейчас задача переносится к игре с омскими «ястребами». Там легче точно не будет, омичи набрали серьезный ход. «Ак Барс» же опустился на третье место в Восточной конференции, пропустив вперед «Салавата Юлаева».