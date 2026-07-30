Агент объяснил, почему затянулись переговоры Галимова с «Ак Барсом»

Нападающий изначально рассчитывал продолжить выступления за казанский клуб

Хоккейный агент Александр Черных объяснил, почему затянулись переговоры по нападающему Артему Галимову с «Ак Барсом». На днях хоккеист продлил соглашение с клубом.

Агент сообщил, что Галимов изначально рассчитывал на продолжение карьеры в «Ак Барсе» и работу под руководством Анвара Гатиятулина.

— Переговоры затянулись, поскольку мы обсуждали срок контракта и финансовые условия. Как только сторонам удалось достичь компромисса, соглашение сразу было подписано. Главным желанием Артема было остаться в «Ак Барсе» и продолжить работу с Анваром Гатиятулиным. Ему комфортно в Казани, поэтому приоритетной задачей было договориться именно с клубом, — поделился Черных с изданием «Сила спорта».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом агент подчеркнул, что в случае неудачи сторона Галимова была готова рассмотреть предложения от других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Напомним, нападающий продлил контракт с «Ак Барсом» еще на один сезон. Галимов является воспитанником казанского клуба и на профессиональном уровне выступал только за «барсов».

Ранее «Ак Барс» не сумел продлить контракты с нападающими Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым.

Зульфат Шафигуллин