Нашли в составе «крайнего», а Дыняк вспомнил фразу Билла: как «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику»

«Барсы» продлили безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей подряд

«Татарстанское дерби» выдалось на славу. Трибуны «Нефтехим Арены» были битком, а игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика» сыграли в огненный хоккей, в котором Казань проиграла со счетом 2:3. Как прошла игра в Нижнекамске и какие оправдания для поражения нашел Анвар Гатиятулин — читайте в материале «Реального времени».

Продолжение кошмара



После трех поражений подряд задача у «Ак Барса» на матч в Нижнекамске была максимально простой — победить. Но стартовые минуты игры с «Нефтехимиком» стали продолжением кошмара для казанцев. Нижнекамцы отличились в первой же своей атаке. На третьей минуте встречи Кирилл Петров здорово вылез из-за ворот, отдал передачу на пятачок казанцев, откуда Владимир Брюквин открыл счет — 0:1.

Тут же мог отличиться Жан-Себастьен Ди. Форвард хозяев выехал один на один с вратарем «барсов» Тимуром Биляловым, но был остановлен с нарушением правил. Судьи назначили штрафной бросок, который сам же Ди вышел исполнять. Голкипер «Ак Барса» вышел победителем в этой локальной битве и отразил буллит.

Избежать второго гола все равно не вышло. Лука Профака с синей линии мощно отправил шайбу в сетку ворот Билялова, реализовав большинство — 0:2. Ситуация на льду в Нижнекамске в точности повторяла случившееся в Омске, так что Анвар Гатиятулин на этот раз оперативно отреагировал тайм-аутом.

Определенные выводы команда сделала и сразу организовала массированную атаку. Хоккеисты «Ак Барса» затолкали шайбу, но вместе с вратарем соперника Филиппом Долгановым, так что судьи не засчитали взятие ворот.

Забили гости уже в концовке периода. В нужный момент проснулось ведущее звено казанцев. Кирилл Семенов въехал в зону соперника, отпасовал на Ника Петана, а канадец исполнил сольный проход, закончившийся голом. Форвард «Ак Барса» переиграл Долганова и прострелил на пятачок, откуда шайба отскочила от одного из игроков «Нефтехимика» в ворота — 1:2.

Тренер хозяев Олег Леонтьев взял видеопросмотр, который оказался неудачным. Судьи засчитали гол «Ак Барса» и выписали удаление «Нефтехимику». Спустя минуту еще арбитры оставили нижнекамцев втроем против пятерки «барсов», однако реализовать свои шансы команда Гатиятулина не смогла.

Большинство «Ак Барса» — грозное оружие соперника

Большинство перенеслось на начало второго периода, где дважды Эрик О’Делл упустил возможность набрать первые очки в составе «Ак Барса». Канадец вначале выиграл вбрасывание, но Семенов попал в штангу. А затем сам форвард замыкал комбинацию казанцев и не переиграл вратаря. Невезение Эрика продлилось еще на матч, зато свою серию прервал Радэль Замалтдинов. Молодой нападающий набрал первый результативный балл в КХЛ, поучаствовав во второй шайбе казанцев. Замалтдинов красиво отдал на Никиту Дыняка, который вбил шайбу в ворота — 2:2. Атакующий пыл гостей сбило удаление О’Делла, толкнувшего в спину соперника возле пятачка «барсов». Большинство «Нефтехимик» не реализовал, хотя имел несколько опасных подходов.

Затем пришло время Долганова. Вратарь «волков» провел очередной фантастический матч в чемпионате, остановив мощную атаку «Ак Барса». Казанцы несколько раз могли выйти вперед в счете, но всякий раз упирались в голкипера соперника. Вначале Долганов выиграл дуэль у Замалтдинова, затем победил в мини-дуэли с Дыняком и закончил уверенной игрой в меньшинстве.

Чего не скажешь об «Ак Барсе». Большинство казанцев потихоньку становятся грозным оружием для соперников. Второй матч подряд «барсы» пропустили в ситуации, когда играли в численном преимуществе. Днем ранее команда Гатиятулина дважды получила гол в меньшинстве от «Авангарда», а сейчас — от «Нефтехимика». Никита Хоружев четким броском с кистей завершил контратаку нижнекамцев — 2:3. Шестая пропущенная в большинстве шайба в сезоне у «Ак Барса» и первая строчка в антирейтинге КХЛ по этому показателю.

Поиск крайнего и нерешенные проблемы

В перерыве Никита Дыняк выглядел уверенным в себе и заявил, что нет никаких причин для паники. Форвард казанцев не сомневался — «Ак Барс» обязательно отыграется и прервет неприятную серию. Но слова не получили закрепления делом.

В третьем периоде «Ак Барс» бросил все силы, чтобы отыграться. «Нефтехимик» действовал, преимущественно, на контратаках, создав парочку интересных моментов у ворот Билялова. Ближе к концу матча тренерский штаб казанцев пошел на эксперименты с составом. Проводивший очередной невзрачный матч Ник Петан, видимо, был назначен крайним за неубедительную игру команды. Гатиятулин перевел канадца в третью тройку атаки, переведя оттуда Алексея Пустозерова к Семенову и Яшкину.

Изменения в сочетаниях не сказались на результате. «Ак Барс» так и не сумел реализовать свои моменты, коих было значительно меньше, чем по двум первым периодам. Ярче всего состояние команды подчеркнула передача Петана на последних секундах игры. В эпизоде, когда «барсы» сменили вратаря, канадец небрежно отдал пас прямо сопернику. На том в итоге и закончили — 2:3, очередное поражение «Ак Барса».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем, говоря о причинах неудачной серии, стоит отметить пару основных проблем. Главная — сбой большинства. В последних четырех матчах команда 21 раз получала право разыграть лишнего, но забила лишь однажды, пропустив при этом три шайбы. Сюда же добавилась эмоциональная яма, спровоцировавшая многочисленные ошибки игроков на пустом месте. А про вратарей сказано и написано в этом сезоне уже слишком много, чтобы повторяться.

«Ак Барс» впервые при Гатиятулине проиграл четвертый матч подряд. Такое случается с каждой командой, важнее то, есть ли у тренерского штаба понимание проблем. Если да — впереди ждет успешный плей-офф. Если нет — есть прошлогодний пример «Трактора». Тогда Гатиятулин так и не сумел вывести команду из ямы и отправился в отставку.

Кстати, после четвертого поражения Дыняк вспомнил знаменитую фразу Зинэтулы Билялетдинова: «Сложившуюся ситуацию можно переломить только через работу, никак иначе. Только честный труд».

Гатиятулин анонсировал изменения в составе

Тренер «Ак Барса» нашел после игры новые причины неудач команды. В частности, Гатиятулин посетовал на спешку игроков при принятии решений. По его словам, благодаря уверенной игре до Матча звезд, хоккеисты посчитали, что они и дальше продолжат забивать голы с завидной легкостью. Реальность оказалась жестокой, оттуда и возникла нервозность.

— У нас была серия, в которой мы много забивали, причем забивали все звенья. Возможно, подумали, что и дальше так будет. Проиграли один матч, пошла неуверенность, началась спешка. Повторюсь, мы многое смогли вернуть сегодня в нашу игру, но этого все равно мало, — сказал тренер «Ак Барса».

Также Гатиятулин впервые заговорил о возможных изменениях в сочетаниях звеньев. В том числе при игре в большинстве.



— Причины знаем, об этом говорим, работаем. Выход один — через работу все преодолеть. Возможно, в следующем матче появится Илья Сафонов, где-то будут перестановки в тройках, подумаем и по бригадам большинства, — резюмировал Гатиятулин.

«Ак Барс» не использовал уже третью попытку досрочно выйти в плей-офф КХЛ. Чтобы пробиться в число участников Кубка Гагарина команде оставалось лишь одержать одну победу. Но в этой выездной серии сделать этого не удалось.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Казани с «Нефтехимиком» в 19:00 по московскому времени. В «татарстанском дерби» в нынешнем сезоне пока ведут казанцы — две победы против одной у нижнекамцев. Но эмоционально и психологически преимущество пока явно за «Нефтехимиком».

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 Брюквин (Леонтьев, Петров, 03:01)

2:0 Профака (БелозЕров, Барбер, 06:29, 5х4)

2:1 Петан (Семёнов, 17:57)

2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский, 25:05)

3:2 Хоружев (Ди, 39:41, 4х5)

