«Профессор» показал главную слабость «Ак Барса»: «Торпедо» легко разобралось с «барсами» в Казани

Команда Гатиятулина не проигрывала до этого пять матчей подряд

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» прервал свою пятиматчевую победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В Казани команда Анвара Гатиятулина умудрилась разгромно проиграть «Торпедо» со счетом 1:5. Нижегородцы нащупали главную слабость в игре казанцев и умело воспользовались своими шансами. Как «Ак Барс» крупно уступил «Торпедо» — в материале «Реального времени».

Первым не выдержал Мифтахов



Матч звезд в Новосибирске дал возможность командам получить небольшой перерыв в чемпионате. «Ак Барс» уходил на паузу с пятью победами подряд. Подопечные Анвара Гатиятулина наконец-то нащупали свою игру и вернулись на 2-е место в Восточной конференции. Поэтому даже немного обидно, что перерыв в КХЛ пришелся в такой момент.

Немного настораживало, что первым соперником «Ак Барса» после участия в Матче звезд станет «Торпедо». Скоростной хоккей нижегородцев лишал казанцев возможности медленно вкатиться в рабочий режим.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Про вероятные сложности с командой Игоря Ларионова, которого не зря прозвали Профессором, говорил на утренней раскатке и тренерский штаб «барсов». В частности, Александр Макрицкий заявил, что «Ак Барсу» необходимо сыграть плотнее и контролировать ритм матча: «Быстрая команда, много скоростных ребят в составе. «Торпедо» любит играть в короткий пас, нам важно сыграть плотнее, контролировать соперника после того, как он отдаст передачу».



Именно так в итоге и вышло. Правда, хоккеисты «Ак Барса» все равно оказались не готовы к высоким скоростям гостей. «Торпедо» выглядело намного свежее хозяев. Удивительно, что по такой игре разница в количестве бросков была небольшой. Складывалось полное ощущение, будто Гатиятулин разбудил свою команду за полчаса до игры и сразу бросил в бой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первым в «Ак Барсе» не выдержал высокого темпа нижегородцев Амир Мифтахов за две минуты до перерыва. Вратарь казанцев в простой ситуации из-за ворот отдал пас прямиком на клюшку Евгению Свечникову, которому оставалось лишь забить — 0:1. «Нет смысла оправдываться», — признал свою вину вратарь после матча.

Сын огорчил отца

Во втором периоде сонное царство «Ак Барса» осталось на льду. «Торпедо» опережало казанцев во всех мелочах — вовремя проткнуть шайбу вперед, уйти от силового приема или просто оперативно сменить пятерку. К тому же хозяева спокойно давали орудовать нападающим соперника на пятачке Мифтахова. Именно оттуда пришли следующие два гола нижегородцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 26-й минуте Кирилл Стеклов быстрее Даниила Журавлева добрался до шайбы в зоне «Ак Барса», отпасовал на Егора Виноградова, который расправился со Степаном Тереховым и забил второй гол «Торпедо» — 0:2. При этом в начале своей смены форвард нижегородцев попал под хит Степана Фальковского, но смог вовремя прийти в себя.

«Ак Барс» принялся терроризировать вратаря гостей Ивана Кульбакова, однако броски наносились преимущественно с синей линии. А вот игроки «Торпедо» действовали эффективнее. Нижегородцы в две передачи вскрыли оборону «Ак Барса»: Максим Летунов выдал пас на Никиту Тертышного и сына тренера казанцев Алексея Тертышного сделал счет 0:3. Сын, кстати, чуть позже набрал свое сотое очко за карьеру в КХЛ, отметившись одним голевым ассистом.

Гол престижа и драка вратарей

Третий период казанцы начали с реализации большинства, которое перешло с концовки второго игрового отрезка. Определенные дивиденды игра с численным преимуществом, безусловно, принесла. Однако кардинальных изменений не произошло. «Ак Барс» еле волочил ноги, а «Торпедо» бежало вперед.

Нижегородцы добились своего достаточно быстро. И вновь не обошлось без некоторых курьезов. Никита Шавин прострелил в центр, где от клюшки Фальковского шайба проползла мимо Мифтахова — 0:4. Еще один отскок от защитников «Ак Барса» привел к пятому голу «Торпедо». Тертышный отдал, Летунов забил — 0:5. Такого в Казани не видели уже очень давно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гол престижа, иначе и не скажешь, за пять минут до финальной сирены загнал Дмитрий Яшкин. Капитан «Ак Барса» выехал из-за ворот Кульбакова и буквально протолкнул шайбу в сетку — 1:5. Правда, некоторые болельщики этого уже не увидели. Трибуны «Татнефть Арены» начали редеть уже после четвертой шайбы «Торпедо».

Ушедшие наверняка пожалели не только из-за гола Яшкина. Самое интересное происходило на льду уже после финальной сирены. Мифтахов и Кульбаков что-то не поделили на рукопожатии, и это вылилось в небольшую потасовку. Причем с участием всех четырех голкиперов двух команд.

— Мне не понравился эпизод, где Никита Дыняк получил от Ивана Кульбакова неприятный удар клюшкой. Меня это подстегнуло, задал ему вопросы. Дальше уже личное, — раскрыл причину драки Мифтахов.

«Выпали из ритма»

Анвар Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции признал нехватку скоростей в игре своей команды. По словам тренера, «Ак Барс» неплохо стартовал в первом периоде, но затем команда просела в движении и контроле шайбы.

— Возможно, выпали из ритма, потому что упала командная скорость. Чаще обычного ошибались в передачах и сменах. Не хватало скорости. Первые семь минут мы неплохо играли, шли в давление, заставляли соперника ошибаться. Потом где-то не хватило движения, соперник стал больше контролировать шайбу, отсюда пошли ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Любая игра — это опыт, мы учимся на ошибках. У нас и сегодня были хорошие отрезки, но сегодня их было меньше, чем обычно, — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как бы там ни было, за полтора месяца до плей-офф «Торпедо» показало главную слабость в игре «Ак Барса». Казанская команда оказалась не готовой к скоростному хоккею, который навязал ей соперник. Нижегородцы смогли отыскать ключи к тому, чтобы выключить сильные стороны «барсов».



Теперь важно как отреагирует «Ак Барс» на поражение в Казани, тем более играть подопечным Гатиятулина в Уфе против заклятого врага «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» — «Торпедо» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы:

0:1 Свечников (18:19)

0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов, 26:47)

0:3 Тертышный (Летунов, 34:59, 5х4)

0:4 Шавин (Воронин, 46:09)

0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов, 47:43)

1:5 Яшкин (Семёнов, Князев, 54:58)

«Ак Барс» продолжает занимать 2-е место в таблице Восточной конференции с 72 очками в 53 матчах. В выездной игре с «Салаватом Юлаевым» казанцы рискуют потерять пару позиций. Встреча в Уфе состоится уже 14 февраля в 17:00 по московскому времени.