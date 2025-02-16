От побед до беды — три поражения кряду: как «Авангард» продлил кризис «Ак Барса»

Но Гатиятулин нашел объяснение провалу своей команды

Третье поражение «Ак Барса» подряд получилось еще более ошеломительным. На этот раз команда Анвара Гатиятулина разгромно проиграла в Омске «Авангарду» со счетом 2:6. Как и почему случилось поражение — читайте в материале «Реального времени».

Продолжение бед «Ак Барса»



После неудовлетворительного выступления в Уфе от «Ак Барса» ждали ударного начала матча в Омске. Счет 0:3 в пользу «Салавата Юлаева» в теории должен был стать отрезвляющим лекарством для казанских хоккеистов. На практике все получилось иначе.

«Авангард» агрессивно начал встречу и уже на исходе шестой минуты первого периода открыл счет. Помогли омичам лидеры «Ак Барса» Дмитрий Яшкин и Ник Петан, оголтело полетевшие в атаку, что привело к потере шайбы. Павел Леука оказался расторопнее канадского форварда казанцев, проскочил ближе к вратарю и точным броском под ловушкой Амира Мифтахова вывел свою команду вперед — 0:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гости имели возможность сравнять счет, заработав два большинства подряд. Только вот в последних матчах с реализацией численного преимущества у «Ак Барса» тоже беда. В играх с «Торпедо» и «Салаватом» команда не использовала сразу девять попыток. Не сложилось и на этот раз. Причем за почти четыре минуты большинства казанцы лишь дважды всерьез потревожили Никиту Серебрякова. Вратарь омичей зачастую оставался без работы.

Чего не скажешь о Мифтахове. У ворот «Ак Барса» хватало опасных моментов, но голкипер казанцев явно не вошел в игровой ритм. В одном из эпизодов «Авангард» надолго закрыл гостей в их зоне. Выиграв кучу единоборств, форварды омичей вывели на ударную позицию Евгения Кулика. Защитник хозяев дальним выстрелом прошил Мифтахова, удвоив преимущество — 0:2.

Беды «Ак Барса» на этом не закончились. За задержку клюшкой удалился Кирилл Семенов, чем с удовольствием воспользовался «Авангард». Не обошлось без очередной ошибки защитников казанцев. Никита Лямкин почему-то пошел прессинговать Дамира Шарипзянова на синюю линию, но лишь оголил зону слева от собственного вратаря. В свободное пространство ворвался Райан Спунер, который прострелил вдоль ворот, а Алексей Марченко срезал шайбу в сетку — 0:3.

Уже лучше, но все равно не то

«Авангард» был лучше абсолютно по всем показателям: голы, броски, хиты, вбрасывания и перехваты. Игроки «Ак Барса» действовали исключительно инертно, не успевая за быстрыми ходами соперника. Что это, еще предстоит понять, в таком же ключе проходили ранее игры с «Торпедо» (1:5) и «Салаватом Юлаевым» (0:3). Ничего хорошего болельщики не ждали и от матча в Омске после первого периода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В перерыве прогнозировались изменения в тройках атаки «Ак Барса». Однако тренерский штаб Гатиятулина решился лишь на смену вратаря. Вместо провалившегося Амира Мифтахова в игру вступил Тимур Билялов. Забегая вперед — не помогло.

Но вначале случился гол Артема Галимова. Форвард хозяев Константин Окулов удалился за выброс шайбы, а хоккеисты из Казани реализовали большинство. Яшкин первым успел на отскок от борта, отпасовал на Галимова, которому оставалось лишь не промахнуться по пустому углу ворот Серебрякова — 1:3.

После забитого гола «Ак Барс» буквально закрыл омичей, не позволяя даже выйти из их зоны. Казанцы могли забивать и три, и четыре гола. Но «Авангард» выдержал натиск соперника. Выше всяких похвал отыграл этот отрезок Серебряков. Вратарь омичей без суматохи и нервов спокойно сделал свою работу, пару раз откровенно подтащив команду.

Выйти из навала соперника хозяева смогли после очередного удаления. Причем своего. Кулик удалился, а «Ак Барс» нарвался на контратаку. Окулов бросил, с его броском справился Билялов, но первым на отскок успел Спунер — 1:4.

Во втором периоде «барсы» выглядели куда лучшего прежнего. Правда, результата это не принесло. «Авангард» справился со своей задачей: выдержал натиск соперника и сохранил разницу в счете. Омичи полностью контролировали ход встречи и уверенно шли к победе.

«Дальше будем отталкиваться от игры во втором периоде»

— Мы поговорили в первом перерыве с командой, объяснили, за счет чего можно вернуть уверенность. Обсуждали, что надо больше и агрессивнее играть перед воротами и в отборах. Второй период начали хорошо, забили, могли забить еще, но пропустили в большинстве. Хотя там у нас было больше качественных отрезков, так что в следующих матчах будем отталкиваться от него, доносить, что нужно играть так же, — резюмировал второй период Гатиятулин.

Логично, что в третьем периоде «Авангард» старался максимально упростить игру. Как только омичи взвинчивали темп, у «Ак Барса» возникали сложности. Порой у ворот Билялова был настоящий пожар, который тушили всем составом.

В середине периода «Ак Барс» забил во второй раз за игру. Дмитрий Яшкин бросил с точки вбрасывания, Серебряков отбил прямо на ногу Семенову, от которого шайба отскочила в ворота. Судьи пошли смотреть повтор и отменили гол. Арбитры зафиксировали в моменте движение ногой, что не позволяется хоккейными правилами.

Зато чистым оказался гол Наиля Якупова. Форвард «Авангарда» убежал от игроков «Ак Барса» в меньшинстве и отправил шайбу в девятку ворот Билялова — 1:5. После этого игра открылась, тем более тут же отличился Яшкин. Петан вбежал в зону соперника, отдал на капитана, который сократил отставание казанцев — 2:5. Могли забросить еще, организовав штурм ворот Серебрякова. Забить не удалось, но дело вылилось в большую потасовку, которая закончилась дракой Вербы и Лямкина.

За пять минут до конца периода Билялов отправился отдыхать, тренерский штаб выпустил шестого полевого игрока. Большинство не реализовали, но пропустили шестую шайбу в пустые ворота — 2:6. Концовка запомнилась большим количеством удалений, которые «Ак Барс» так и не реализовал.

Важность перед плей-офф

После третьего поражения кряду очень интересно было услышать мнение тренерского штаба казанцев. Анвар Гатиятулин в очередной раз посетовал на реализацию моментов, но впервые отметил нервозность и некачественные действия своих игроков. Также тренер «Ак Барса» напомнил, что это всего второй случай в сезоне, когда казанцы проиграли три матча подряд. Первый такой отрезок в чемпионате произошел в октябре, сейчас — за месяц до плей-офф.

— В последних матчах потеряли чувство гола, от этого появилась нервозность в действиях, несвоевременные передачи, некачественные броски. За весь сезон это второй раз, когда мы уступаем в третий раз подряд. Впереди важные матчи, и для нас тоже важно понимать, как команда реагирует на такие ситуации, через такое тоже важно пройти. Начиная со второго периода у нас стали появляться хорошие отрезки. Но в спешке потом уже не хватило голов, — сказал по итогам матча Гатиятулин.

В целом можно согласиться с тренером «Ак Барса». Осталось лишь понять, что делала команда в паузу на Матч звезд: перетренировалась или переотдохнула?



«Авангард» — «Ак Барс» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 Леука (Окулов, Шарипзянов, 06:51)

2:0 Кулик (Коледов, Каблуков, 14:16)

3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов, 19:23, 5х4)

3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин, 22:12, 5х4)

4:1 Спунер (Окулов, 32:25, 4х5)

5:1 Якупов (51:04, 4х5)

5:2 Яшкин (Петан, Журавлев, 54:24)

6:2 Окулов (Меркли, 57:28, ПВ)

«Ак Барс» второй раз подряд не смог досрочно выйти в плей-офф КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина опустилась на четвертое место в Восточной конференции. Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 февраля в Нижнекамске с «Нефтехимиком».