За год в Казани утвердили строительство более 2,6 млн «квадратов» жилья

Чаще всего проекты планировок касались восточной части города

Фото: Реальное время

Власти Казани опубликовали первый в этом году проект планировки, который касается строительства жилья в Приволжском районе Казани. В целом за последний год власти столицы Татарстана утвердили строительство более 2,6 млн кв. м жилья на 88,9 тыс. человек, подсчитало «Реальное время». Чаще всего застраивали Советский район, а в конце года взялись за север. Подробнее о планах застройки — в материале издания.

Пустырь в Приволжском районе займут высотные дома

Накануне на антикоррупционную экспертизу поступил проект планировки территории площадью 6,3 тыс. кв. м в Приволжском районе Казани. С севера будущий жилой квартал граничит с улицей Академика Завойского, с востока и юга — с индивидуальной жилой застройкой, с запада — с гаражным кооперативом «Восток».

На этом месте планируется разместить застройку высотой не более восьми этажей вместе с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом. Максимальная площадь жилищного фонда составит 11 тыс. кв. м, расчетная численность населения — 367 человек.

Согласно проекту, для жильцов домов нужно 30 мест в детсадах и 63 — в школах. Однако строить их не планируют — в радиусе 800 метров находятся три общеобразовательные организации и семь дошкольных (включая три частных). Также нет в планах и строительства амбулаторных учреждений — рядом есть Городская поликлиника №21 и Детская городская поликлиника №10. Что касается развития дорожной сети, то от улицы Завойского организуют два съезда.

Сейчас участок, на котором планируется построить новое жилье, пустует. Его кадастровая стоимость составляет чуть больше 53 млн рублей. В документе говорится, что ради строительства его изымут.

2,6 млн кв. м жилья на 88,9 тыс. человек

Как подсчитало «Реальное время», с начала 2024 года исполком Казани утвердил 14 проектов планировки. Больше всего жилья собираются возвести в Советском районе города (2,5 млн кв. м), еще два проекта касаются севера города.

Реальное время / realnoevremya.ru

Суммарно в Казани утвердили строительство 2,6 млн кв. м жилья на 88,9 тыс. человек. Для сравнения — в прошлом коду в столице Татарстана впервые сдали свыше 1,4 млн «квадратов» жилья.

Самые большие планы у застройщиков — на Советский район



Половина проектов утверждена до конца марта. Первым на очереди стал жилой квартал на улице Залесной в Кировском районе. Территория расположена близко к выезду из Казани и трассе М-7. Там планируют построить девять домов максимальной высотой в 18 этажей. Общая площадь жилого фонда составит 42,5 тыс. «квадратов» на 1 417 человек — исходя из обеспеченности 30 кв. м/чел. На первых этажах расположатся коммерческие помещения общей площадью 3,5 тысячи «квадратов». Также на месте хотят построить школу, совмещенную с детским садом, на 243 и 115 мест соответственно.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Следом утвердили проект планировки территории Ново-Татарской слободы (Вахитовский район). Территория площадью 56,22 га, на которой есть несколько объектов культурного наследия, с севера и запада ограничена улицами Девятаева и Меховщиков, на востоке — железной дорогой, а на юге — Татарским кладбищем. Здесь предусмотрены ремонт улиц Ирек и Кызыл Татарстан, формирование транспортно-пересадочного узла на пересечении ул. Девятаева и нового участка Большого Казанского кольца, строительство магистральной улицы общегородского значения (часть БКК), а также реконструкция жилых кварталов с увеличением зоны общественных функций за счет сноса индивидуальных жилых домов низкого качества проживания.

Много споров вызвали примыкающие друг к другу проекты планировок территории между Мамадышским трактом и платной частью Вознесенского тракта в Советском районе. Первый, «Тихая гавань», площадью 107,65 га предполагает строительство 468,9 тыс. кв.м жилья на 15 тыс. с лишним человек — речь о домах высотой от шести до 24 этажей и домов этажностью в шесть этажей. Есть в планах и строительство двух школ, четырех детсадов, поликлиники и спортивного манежа. Севернее расположится территория «Самосырово» площадью 79,1 га. Основные характеристики тут: два микрорайона с 5 кварталами на 201,8 тыс. кв. м жилья, дома высотой от 4 до 16 этажей для более чем 6,73 тыс. жителей, две школы, два детских сада, спорткомплекс, дом культуры с паркингом. Больше споров вызвала «Тихая гавань» — против нее выступили жители расположенного рядом ЖК «Весна», опубликовав петицию. Их возмутило то, что земли, которые изначально планировали размежевать под ИЖС, отдали под многоквартирные дома.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Там же, в Советском районе, одобрили проект микрорайона «Вертеловка». Территория площадью 258,82 га граничит с Мамадышским трактом на юге, на севере она примыкает к существующему КП «Султан Ай» и к проектируемой территории «Чебаксинское озеро», на западе — к лесному массиву «Константиновский лес» и к садовому некоммерческому товариществу «Овощник-3», на востоке к мусульманскому кладбищу и к трассе М-7. Площадь проектируемой территории составляет 258,82 га, а общая площадь проектируемого жилищного фонда — 320,1 тыс. кв. м, который рассчитан на 10,6 тыс. человек. Также в планах строительство двух школ на почти 2 тыс. мест, трех детсадов на 900 мест, спортивного комплекса и т.д.

Территория «Новое Вознесение» и «Южный парк» площадью 312,99 га также расположена в Советском районе Казани. Это самый большой проект из всех. С севера с ней граничит платный участок Вознесенского тракта, с юга — существующий жилой массив «Новая Вишневка», на востоке — природные территории и аэродром «Вектор». Общая площадь проектируемого многоквартирного жилищного фонда составляет 951,6 тыс. кв. м, расчетная численность населения — 32,7 тыс. человек. Планируется возвести 30 многоквартирных домов высотой до 20 этажей, 40 индивидуальных домов. Помимо жилья предполагается строительство четырех школ и девяти детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, поликлиник, дома культуры.

скриншот документации исполкома Казани

«Северный парк» тоже расположен в Советском районе. На севере он граничит с природными территориями, на западе примыкает к СНТ «Факел-4», к СНТ «Родник-4», к природным территориям и пашенным землям, на юге ‒ к СНТ «Белянкино» и СНТ «Вишенка», на востоке ‒ к природным территориям, жилому массиву Чебакса. В территорию площадью 155,94 га входит коттеджный поселок «Новое Царицыно». Дополнительно к нему построят 419,8 тыс. кв. м жилья. С учетом уже существующего населения там будут жить 14,5 тыс. человек. В планах — пять многоэтажек, 12 среднеэтажных домов и индивидуальная застройка, а также две школы по 1224 места каждая и четыре детсада.

Парад мартовских проектов завершает «Новое Вознесение — 2». Речь о территории площадью 63,63 га около Вознесенского тракта и жилого массива Вознесенское. В планах возвести 206,3 тыс. кв. м жилья (в основном речь идет о многоэтажках) 195 участков под частные дома. Плюсом идут школа, два детсада, спортивный центр, поликлиника и т.д. Микрорайон будет рассчитан на 6,72 тыс. человек.

Мечеть, конноспортивный комплекс и сквер — что еще хотят возвести в Казани

Следующий проект планировки утвердили только в июле. Речь о возведении сквера с комплексным благоустройством и озеленением территории на Декабристов, между улицами Шамиля Усманова и Энергетиков.

Следующий проект также обошелся без планов по строительству жилья. Речь о новом конноспортивном комплексе южнее жилого массива Мирный, который займет территорию в 46 га. Также там появятся визит-центр, спа-центр и баня вместимостью на 106 посетителей, глэмпинг на 302 места и шесть домов для аренды на 84 места. На возведение комплекса уже выделили почти 900 млн рублей.

В октябре исполком принял проект об обновлении территории в районе озер Лебяжье и Глубокое. Подробностей немного — известно лишь то, что в этом районе появится больше объектов отдыха, туризма, а также оздоровительных лагерей.

Тогда же утвердили план по строительству новой мечети на берегу озера Кабан. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара. Проектом предусмотрены зеленые зоны, улично-дорожные сети и сама мечеть.

Север Казани не остался обделенным



Ближе к концу года стало известно сразу о двух новых застройках на севере Казани. В ноябре 2024-го стало известно, что на участке вблизи Лесного озера, расположенного в Московском и Авиастроительном районах города, появятся 86 индивидуальных жилых домов. Численность населения на данной территории составит 276 человек, а общий жилищный фонд — 17,2 тыс. кв. м. Также в планах — детский сад на 50 мест, учреждение дополнительного образования на 33 места, спортивно-тренажерный зал и т.д.

Другой проект, который касается территории вдоль трассы М-7 в Авиастроительном районе, гораздо масштабнее. Площадь территории, которую планируют застроить, составляет 143,7 га, она будет рассчитана на 1 120 человек. На юге новый ЖК граничит с коллективным садом №8Б СНТ ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО), на востоке и западе — с лесным массивом. Тут хотят заложить 350 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, построить школу, два детсада и магазины.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что еще в планах

Еще три проекта, проходящие в прошлом году общественные обсуждения, пока не утверждены:

Микрорайон «Яблоневые сады» — власти заявляли, что строительство не начнется до решения транспортно-инженерных вопросов;

Жилой квартал у «Салават купере». Максимальная площадь квартир составит 125 тыс. кв. м, нежилых помещений — 4 тыс. кв. м. Дома, согласно проекту, будут иметь до 13 этажей. В целом будущий квартал будет рассчитан на 4 167 человек.

ЖК на пересечении улиц Роторной и Хади Такташа общей площадью 49 тыс. кв. м. В декабре 2023 года участок за 911 млн рублей под жилой комплекс приобрел один из крупнейших девелоперов России — группа «ПИК». Старт строительства наметили на конец 2024 года.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Стоит упомянуть и планы СМУ-88 построить новые дома за ЖК Atlantis Deluxe. Для этого ГК в ноябре 2024-г выкупила базу казанского МУП «Городское благоустройство» за почти 350 млн рублей. Проектом занимается московский архитектор, сооснователь бюро Wall Рубен Аракелян. Он же разрабатывал концепцию восстановления корпуса фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» на берегу Кабана.